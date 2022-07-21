S.W.A.T. filmi konusu nedir? S.W.A.T. filmi kaç seri? S.W.A.T. filmi oyuncuları kimler?

21 Temmuz 2022 Perşembe, 12:10

Orijinal adı S.W.A.T. olup, Türkiye'de 'Özel Tim' olarak bilinen aksiyon filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu senaryosuyla izleyiciyle TV ekranlarında buluşuyor. 1975 yılında S.W.A.T. adlı televizyon dizisine dayanan ABD yapımı film, sinemaseverler tarafından oldukça merak ediliyor. İşte, S.W.A.T. filmi konusu nedir? S.W.A.T. kaç seri? S.W.A.T. filmi oyuncuları kimler?

S.W.A.T. FİLMİ KONUSU NEDİR?

S.W.A.T. olarak kısaltılmış ekip, polis teşkilatı içerisinde özel olarak eğitilmiş, üstün polislerden oluşan bir ekiptir. Aldıkları yeni görev ise görünüşte diğer görevlerden farkı olmayan bir görevdir. Bir uyuşturucu şebekesinin lideri yakalanmıştır ve hapse atılmıştır. Ancak bu lider hapishanede çok uzun bir süre kalmaktan imtina edecektir. Dışarıya, kendisini kurtarana çok büyük bir ödül vereceği yönünde bir haber yayar. Artık bu adam, hedefteki adam olmuştur.

S.W.A.T. FİLMİ KAÇ SERİ?

S.W.A.T. adlı ekibin hikayesine odaklanan aksiyon serisi, 2 filmden oluşuyor. İlk film olan S.W.A.T.'ı (Özel Tim), S.W.A.T. : Firefight (Özel Tim: Çatışma) filmi takip ediyor. İlginç bir bilgi olarak, serinin devamı niteliğinde olan filmde, ilk filmin ana aktörlerinden hiçbiri kadroda yer almıyor.

S.W.A.T. FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?