Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World oyuncuları kimlerdir? Jurassic World IMDb puanı kaç?
Başarılı bir roman uyarlaması olan Jurassic World filmi, tekrar ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. 2015 yapımı bilim kurgu filmi olan Jurassic World'ün yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow oturuyor. Peki, Jurassic World filmi konusu nedir? Jurassic World oyuncuları kimlerdir? Jurassic World IMDb puanı kaç?
Dinozorların yaşadığı bir dünyaya adım atacağınız bu filmde heyecan ve gerilim bir an eksik olmuyor. Jurassic Park'ın başladığı bölgede kurulan bir tema parkı ile başlayan hikaye, görsel efektleriyle de izleyiciye hitap ediyor. İşte, izleyici tarafından oldukça merak edilen Jurassic World filmi hakkında merak edilenler...
JURASSİC WORLD FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'ın tasarladığı sıradışı park projesi, yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı, tam teşekküllü bir park ortaya çıkar.
Ne var ki Jurassic World adındaki bu parkın sahibi Simon Masrani ve yardımcıları için, yıllar içerisinde azalan ziyaretçi sayısı çok büyük bir soruna dönüşür. Bu nedenle ziyaretçilerin ilgisini artırmak amacıyla riskli bir planı uygulamaya koyarlar. Simon Masrani'nin sahibi olduğu şirket, parktaki dinozorların genlerinden yeni bir dinozor türü yaratmaya karar verir. Ancak bu plan, ada sakinlerinin hayatını tehlikeye atacak ciddi bir tehditle sonuçlanır.
JURASSİC WORLD FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Chris Pratt
- Bryce Dallas Howard
- Nick Robinson
- Irrfan Khan
- Lauren Lapkus
- Ty Simpkins
JURASSİC WORLD FİLMİ YAPIM YILI NE ZAMAN?
Filmin yayınlanma yılı 12 Haziran 2015'tir. 1993 yapımı olan Jurassic Park serisinin 4. filmidir.
JURASSİC WORLD'ÜN IMDb PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 6.9/10'dur.
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