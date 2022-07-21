Büyük şehre büyük festival: İstanbul Festivali

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Yenikapı’daki devasa dolgu alanında 23 Temmuz Cumartesi günü, tam 23 gün sürecek İstanbul Festivali başlıyor. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından ilk kez düzenlenecek olan İstanbul Festivali; 14 Ağustos’a kadar sürecek. Festivalde her gün konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden e-spor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok etkinlik bir arada olacak.

İstanbul Festivali’nin en önemli farkı ise uzun sürmesinden öte ucuz bilet fiyatları olacak. Hafta içi ailenizle gidiyorsanız sadece 30 TL, tek başınıysanız 40 TL’lik bir ücret ödüyorsunuz. Hafta sonu ise aynı biletler 40 ve 50 TL. Bunlar seçeceğiniz tarihler için geçerli fiyatlar. Eğer isterseniz “Günlük Açık Bilet” alarak festival süresince herhangi bir günde de katılım sağlayabiliyorsunuz. Bu kategorinin aile ücreti 50, tek kişi ücreti ise 60 TL. Kombine bilet kategorisi ise festival alanına festival boyunca her gün giriş hakkı sağlıyor, onların biletleri ise aile 400, kişi başı 500 TL olarak belirlenmiş.

LED’Lİ DEV SAHNE

Festival öncesi alanı bir basın gezisiyle dolaştık. Konserlerin yapılacağı alanın on binlerce kişilik kapasitesi var. Sahnenin sağ ve soluna LED ekranlar yerleştirilmiş. Yetkililer bu büyüklükte LED ekranlı sahneye Türkiye’de daha önce pek rastlanılmadığını dile getirdi. Konser alanın yan tarafı firmaların stant bölgesi olarak belirlenmiş, yine devasa bir alan. Yeme, içme stantları ve ürünler bu bölgede satılacak. Sadece elde yemek yiyebileceğiniz stantlar yok, Hacı Abdullah Lokantası gibi restoranların oturmalı bölümleri de olacak. Girişin hemen yanında lunapark bulunuyor. Festivalde çocuklar için geniş bir bölüm de ücretsiz atölye ve oyun alanlarına ayrılmış.

HEYKELLER VE NFT SERGİSİ

Festivalde “İstanbul Şarkı Yarışması”, “Benim İstanbul’um Fotoğraf Yarışması” etkinlikleri de yapılacak. Ayrıca alanın ortasında çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin eserleri de yer alacak, ayrıca Yeni Medya: NFT sergileri sanatseverlerle buluşacak.

"ŞARKI YARIŞMASI YAPILACAK"

İstanbul Festivali’nin sözcülerinden Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi Kurumsal İletişim Direktörü Aybike Ercan Kabasakal; “İstanbul Festivali’nin, İstanbul’un simge etkinliği olarak markalaşmasını hedefliyoruz. Festivali tasarlarken ve planlarken en önemli kriterlerimizden biri de erişilebilir fiyatlardı... ‘İstanbul Şarkı Yarışması’nı da İstanbul Festivali kapsamında düzenliyoruz. Finale kalan 10 yapıt, 14 Ağustos Cumartesi gecesi Metin Özülkü’nün şefliğinde senfonik bir orkestra eşliğinde yorumcularıyla heyecan dolu bir müzik ziyafeti sunacak. Final jürisi ve halkın SMS oylamasıyla yapılacak olan değerlendirme sonrası ilk üç dereceye giren besteler açıklanacak. Gecenin şov bölümünde Nükhet Duru ve Sena Şener sahne alacak” dedi. Ayrıntılı bilgi: https://www.istanbulfestivali.com

23 GÜN, 47 KONSER

İstanbul Festivali tam 47 konsere ev sahipliği yapacak. 23 Temmuz Cumartesi gecesi Kenan Doğulu ve Burak Yeter ile açılışını yapacak olan konser serisi; An Epic Symphony & Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Selami Şahin, Anıl Piyancı, Ceza, Kayahan Şarkıları Gecesinde “Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna”, Uğur Aslan, İlyas Altıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, MFÖ, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Cem Karaca & Barış Manço Şarkıları gecesinde “Emir Can İğrek, Kurtalan Ekspres, Moğollar”, Gülşen, Şimdi 90’lar Gecesinde “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”, Nükhet Duru ve Sena Şener ile devam edecek.