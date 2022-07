Zorlu PSM'de konser: Yeni şarkılarla Placebo

21 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

2000’lerde alternatif rock türünü parlatan İngiliz ikon gruplardan Placebo’yu, yeni albümleri “Never Let Me Go” için yola koyuldukları turne kapsamında İstanbul’da, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin düzenlediği “PSM Loves Summer” konser serisinin yıldızları olarak izledik. Yaklaşık iki saat süren performanslarında Placebo, salona hem ışıklarla hem performanslarıyla hem de yeni neslin yeni şarkıları bilen izleyicileriyle adeta bir stadyum coşkusu verdi.

TELEFONU BIRAK KONSERİ YAŞA

Placebo henüz konser başlamadan dev ekranda, kibarca bir yazıyla uyarmıştı seyirciyi: ““Cep telefonlarınızla fotoğraf veya video çekmemenizi rica ediyoruz. Sizinle bağ kurmamızı ve şarkılarımızdaki duyguları etkili şekilde aktarmamızı iyice zorlaştırıyor. Lütfen anı yaşayın ve konserin tadını çıkarın.” Buna rağmen, o telefonlar neredeyse konser boyunca belgesel çekince, Brian Molko’nun tepesi attı. Haklıydı da. Bana kalırsa seyirciye Madonna disiplini lazım, Madonna “Madame X” turnesinde cep telefonları konser girişinde toplanıp kasaya kilitleniyor, konser çıkışında teslim ediliyordu. Dolayısıyla kibarca ricalarına rağmen anlayış göstermeyen izleyiciye, grubun kurucusu, gitaristi ve vokali Brian Molko’nun cep telefonları konusundaki sözleri gayet yerindeydi. Misal sadece sahneye çıkarken kısa bir video çek, koy cebine. Sürekli telefona sarılanları, anı yaşamayanları çok güzel benzetti.

ESKİLERDEN ÇALSA HOŞ OLURDU

Eskilerden çalsa hoş olurdu elbette ama yeniler de havalı rock şarkılarıydı. Son albümlerinde “Forever Chemicals “gibi neredeyse endüstriyel rock enerjisiyle new wave enerjisini buluşturan şarkılar var. Eskilerden de hiç söylemedi değil üstelik, mesela beşinci stüdyo albümlerinden şarkıları “Infra- Red” parçasının performansı sırasında, “Someone call the ambulance (Biri ambulans çağırsın)” sözlerinde salon çığlık çığlığa eşlik ediyordu. Üstelik geceyi 2003 yılında yayımladıkları yeniden yorumlanan parçalardan oluşan albümlerinde de yer verdikleri, bu aralar “Stranger Things” dizisiyle yine şahlanan Kate Bush’un “Running Up That Hill” parçası ile bitirmeleri bir şekilde nostalji keyfi de yaşattı. Bu arada grubun çıktığı seneleri bilen benim neslim konserde genç nesil izleyicilerle coşup da sosyal medyada eskilerden çalmadılar diye laf edince tutarsızlıklarına üzüldüm. Hem niye cep telefonlarıyla ilgili haklı sözlerine de alınıyorsunuz ki? Madem beğenmediniz, niye coştunuz?