Hayko Cepkin, 'Konser yüzünden bebeği uyutamayacağım' diyen hayranı için sahnede ninni söyledi
Ünlü sanatçı Hayko Cepkin, bir takipçisinin "Platform evimin önüne kuruldu, ben bu çocuğu nasıl uyutacağım?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi. Konser sonrasında da takipçisinin paylaşımına cevap veren Cepkin, "Ufaklık ne durumda?" diye sordu.
Şarkıcı Hayko Cepkin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş sahilinde düzenlenen konserde dinleyicileriyle buluştu.
Cepkin, Mersin'de vereceği konser öncesinde kendisine sosyal medya hesabından, "Platform evimin önüne kuruldu, çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleriyle tepki gösteren dinleyicisi için sahnede ninni söyledi.
"BEN BU ÇOCUĞU NASIL UYUTACAĞIM?"
Konserin evinin önünde yapılacağını öğrenen bir dinleyici, Cepkin'e Twitter üzerinden, "Haykocum seni de şarkılarını severim 36 yıllık hayatımda tam bizim sitenin önüne gelmek için neden bu seneyi seçtin? Neden 8'de uyuması gereken 11 aylık bebeğim varken? Peki ben bu çocuğu nasıl uyutacağım? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz" yazdı.
"UFAKLIK İÇİN DANDİNİ DANDİNİ DE SÖYLEDİK"
Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, konserin sonunda Dandini Dandini Dastana ninnisini okudu.
Konser sonrasında da takipçisinin paylaşımına cevap veren Cepkin, "Ufaklık ne durumda? Dandini dandini de söyledik seyirciler ile birlikte. Umarım bir yanlışımız olmadı. Vaktinde çıktık vaktinde indik. Lazer tuttuğum hangi balkondaydınız denk geldi mi bilemedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.
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