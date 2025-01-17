Büyük Türk şairi Nâzım Hikmet şiirlerle, şarkılarla ve danslarla anıldı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Türk edebiyatının usta ismi, şair Nâzım Hikmet, doğumunun 123. yılında, önceki gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda şiirlerle, şarkılarla, danslar ve tiyatroyla anıldı. Şişli Belediyesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle yapılan “Nâzım 123 Yaşında: Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni” adlı gecede, usta şairin 123. yaşına özel hazırlanan “Şişli’de Bir Nâzım” kitabı da okuyucuyla buluştu.

‘DEMOKRASİ MÜCADELESİ’

Anma programında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Nâzım Hikmet’in yaşamı boyunca mücadele ettiği baskı ve adaletsizlik anlayışının günümüzde de sürdüğünü belirterek “Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat’ın, halkına fedakârca hizmet ederken yargı eliyle hedef alınması, seçmen iradesine yönelik açık bir müdahaledir” dedi. Şahan, “Halkımızdan aldığımız güçle, irademizi kırmaya yönelik bu adaletsiz girişimlere karşı her zaman dimdik duracağız. Bu adalet ve demokrasi mücadelesi, Nâzım’ın ömrü boyunca savunduğu özgürlük ve eşitlik ideallerinin de bir yansımasıdır. Onun mirasından aldığımız ilhamla, bu topraklarda demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı bedeli ne olursa olsun sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YAKASINDAN DÜŞÜN’

Gazetemizin yazarı ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral da vakıf adına bir konuşma yaptı. Oral, Nâzım Hikmet’in yaratıcılığı, şairliği, komünistliği, haksızlığa, sömürüye, şiddete karşı direnci, cesareti, aşkları, yurtseverliği, evrenselliği, çağdaşlığı, idealleri ve umuduyla bir bütün olduğuna vurgu yaparak “Bu ülkede yalan, riyakârlık, cehalet öyle yaygın ki bugün dahi ayrımcılıktan, sömürüden, şiddetten, savaştan medet umanları kendileri gibi düyünmeyeni vatan haini olarak ilan edenler bile Nâzım Hikmet’in şiirlerine sarılır oldu. İçimden haykırmak geliyor: Yeter! Onun adını pis ağızlarınıza almayın. Çünkü Nâzım Hikmet bir bütündür. Ulusal kimliğine tutkun, yurtsever şairle yaşamını evrensel, çağdaş değerlere, barışa adamış bir insan bütündür. Onu bu bütünlük içerisinde içlerine sindiremeyenler artık yakasından düşsün” ifadelerini kullandı.

Oral konuşmasında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliği içinde bir burs programı başlattıklarını da duyurdu. Oral, “Bu program, edebiyat fakültesinde okuyan gençlere yönelik karşılıksız bir burs. Amaç Nâzım Hikmet’i daha iyi tanıyan ve daha iyi tanıtabilecek edebiyat öğretmenleri yetiştirmek” diye konuştu.

YILDIZLAR GEÇİDİ



Tiyatro sanatçısı Altan Gördüm’ün sunuculuğunu yaptığı gece, geçen yıl yaşamını yitiren usta tiyatrocu Genco Erkal’ın seslendirdiği Nâzım Hikmet’in “Otobiyografi” şiiri ile başladı. Sanatçı Halil Ergün, arabasına konan bomba ile katledilen yazarımız Uğur Mumcu’nun “Sesleniş...” yazısını seslendirdi. Tilbe Saran ve Selçuk Yöntem, şairin çeşitli şiirlerini seslendirirken Levent Ülgen ise “Memleketimden İnsan Manzaraları”ndan “Kartallı Kâzım” bölümünü sahneledi.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu Nâzım Hikmet şiirlerini, Timur Selçuk’un eserleriyle yorumlarken program sanatçılar Erdal Erzincan ve Zuhal Olcay şarkılarıyla devam etti.