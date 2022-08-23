Buz Devri filminin konusu nedir? Buz Devri filminin karakterlerini kimler seslendiriyor?

23 Ağustos 2022 Salı, 14:45

Orijinal adı Ice Age olan filmin senaristliğini Michael J. Wilson ve Michael Berg yaptı. Buz Devri filminin yönetmenliğini Chris Wedge ve Carlos Saldanha üstlendi. Filmin süresi 1 saat 21 dakikadır.

BUZ DEVRİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Buzul çağının hüküm sürmeye başladığı 20 bin yıl öncesinin ıssız ve korkunç dünyasında bir başlarına olan hayvanlar, buzullardan korunmak için güneye göç etmektedirler. Bunlara katılmayan iki kişi vardır: İşleri kendi bildiği gibi halletmeyi seven avare mamut Manfred ve hiçbir şey yapmadan yaşamaya bayılan tembel Sid. Bu ikisine, savunmasız ve ailesine kavuşması gereken bir insan yavrusu eklenince, insanlardan intikam almak için and içmiş keskin dişli kaplan Diego da istenmediği bu garip ekibe dâhil olur. Ve böylece tüm zamanların en komik, en duygusal ve en tuhaf macerası başlar.

BUZ DEVRİ FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?

- Ray Romano/ Manfred

- John Leguizamo/ Sid

- Denis Leary/ Diego

- Goran Visnjic/ Soto

- Jack Black/ Zeke

- Stephen Root/ Frank-Start

- Diedrich Bader/ Saber-Toothed Tiger

BUZ DEVRİ FİLMİNİN TÜRKÇE DUBLAJINI KİMLER YAPTI?

- Ali Poyrazoğlu/ Manfred

- Haluk Bilginer/ Diego

- Hakkı Ergök/ Soto

- Atilla Şendil/ Zeke

- Mazlum Kiper/ Frank-Start

- Aziz Güngör/ Saber-Toothed Tiger

BUZ DEVRİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 7.5 olarak karşımıza çıkıyor.