İrtifa filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İrtifa filminin IMDb puanı kaç?
Yönetmen koltuğunda Alex Merkin'in oturduğu, aksiyon gerilim türündeki İrtifa filmi, tv ekranlarında sık sık seyirciyle buluşan yapımlardan biri. Peki, başrolünde güzel oyuncu Denise Richards'ın bulunduğu İrtifa filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İrtifa filminin IMDb puanı kaç?
2017 tarihinde beyaz perdeyle buluşan, orijinal adı Altitude olan İrtifa filmi, gerilimi yükselten senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken yapımlardan biri. İşte, İrtifa filmine dair merak edilen soruların cevabı...
İRTİFA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ünlü FBI ajanı Gretchen Blair, Washington DC'ye gitmek için uçağa biner. Yanındaki yolcu ile muhabbet etmeye başlayan Gretchen, yolcudan uçağın kaçırılmak üzere olduğunu öğrenir. Yolcu, Blair'e eğer uçaktan onu kurtarırsa 75 milyon dolar vereceğini söyler. Fakat Blair, yolcunun söylediklerine inanmaz.
Bir süre sonra uçak bir hırsız grubu tarafından ele geçirilir. Blair, bunun üzerine yolcunun söylediklerinde ciddi olduğuna inanmaya başlar. Hırsızlar ise kayıp bir ganimeti uçağın içinde olduğunu düşünürler. Uçağın her yerini aramaya başlarlar. Blair ise kaosun ortasında tüm yolcuları kurtarmaya çalışır.
İRTİFA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
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Denise Richards - Gretchen Blair
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Dolph Lundgren - Sharpe
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Jonathan Lipnicki - Rick
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Greer Grammer - Sadie
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Jordi Vilasusa - Luke
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Chuck Liddell - Rawbones
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John Bosey - Pilot
İRTİFA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 3.9 olarak karşımıza çıkıyor.
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