Kemik Balta filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Kemik Balta filminin IMDb puanı kaç, film nerede çekildi?

Yönetmenliğini ve senaristliğini S. Craig Zahler'in üstlendiği, oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kemik Balta filmi, Western filmleri kategorisinde yer alıyor. İşte, filme dair merak edilen soruların cevabı...

Vahşi batıda, bu yüzyılın başlarında, Teksas ve New Mexico sınırı yakınındaki Bright Hope kasabasının şerifinin de aralarında bulunduğu dört cesur adam, son derece ilkel, yamyam bir kabilenin eline düşen esirleri kurtarmak için korkutucu bir maceraya girişir. Kızılderililerin bile çekindiği ve vahşet sınırlarını tanımayan mağara insanlarının beklenmedik ve korkunç ritüelleriyle karşılaşacaklardır. Bu tehlikeli yolculuğa katılan herkes sağ salim geri dönebilecek midir?

KEMİK BALTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kurt Russell - Şerif Franklin Hunt

Patrick Wilson - Arthur O'Dwyer

Matthew Fox - John Brooder

Richard Jenkins - Chicory

Lili Simmons - Samantha O'Dwyer

David Arquette - Purvis

Sid Haig - Buddy

Geno Segers - Boar Tusks

Fred Melamed - Clarence

Kathryn Morris - Lorna Hunt

KEMİK BALTA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7.1/10'dur.

KEMİK BALTA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

6 Ekim 2014'te başlayan filmin çekimleri Kaliforniya'nın Malibu şehrinde gerçekleştirildi. Yaklaşık $1,8 milyon bütçeli filmin galası 25 Eylül 2015'te, Fantastic Fest esnasında yapıldı.