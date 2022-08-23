Fırıncını Karısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Fırıncını Karısı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
2019 yılı yapımı olan "Fırıncının Karısı" filminin senaristliğini Murat Taşkent yaptı. Peki, Fırıncını Karısı filminin konusu nedir? Fırıncının Karısı filminin oyuncuları kimlerdir? Fırıncını Karısı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Fırıncının Karısı filminin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturdu. 27 Eylül 2019 yılında vizyona giren komedi türündeki filmin süresi 1 saat 27 dakikadır.
FIRINCININ KARISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Naif bir kadın olan Ferdane, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir hayat sürmektedir. Kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikleri fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünür ancak işler tam olarak hayal ettiği gibi değildir.
FIRINCININ KARISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Büşra Pekin
- Alper Kul
- Korhan Herduran
- Ferdi Sancar
- Seda Türkmen
- Beyti Engin
- Ayça Koptur
- Elif Baysal
- Ömer Civan Şit
- Abdullah Ağcıoğlu
- Eşref Seyitoğlu
- Gökhan Yılmaz
- Agmur Ulusa
FIRINCININ KARISI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çekimleri 2019 yılının Mayıs ayında başlayan film İstanbul'un Sarıyer ve Üsküdar gibi ilçelerinde çekildi.
FIRINCININ KARISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 2.8 olarak karşımıza çıkıyor.
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