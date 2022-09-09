Buz Kıyameti filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Buz Kıyameti filminin IMDb puanı kaçtır?
2020 yapımı Buz Kıyameti filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Buz Kıyameti filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Buz Kıyameti filminin IMDb puanı kaçtır?
Yönetmen koltuğunda Maximilian Elfeldt'in oturduğu Buz Kıyameti filmi 89 dakika sürüyor
BUZ KIYAMETİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Zaten bir viral salgının sancıları içinde olan dünya, kutuplardaki depremlerden kaynaklanan devasa bir kutup girdabı tarafından buz içinde kaplanmakla tehdit ediliyordur. Soğuktan kurtulmanın tek şansının ekvator yakınındaki 100 millik ılıman bir bölge olduğu keşfedildiğinde, pandeminin tek tedavisine sahip bir virolog ve meslektaşı, insanlığın hayatta kalma umudu olması için 24 saat içinde güvenli bölgeye ulaşmalıdır. Jill, ailesini bir araya toplayıp Ekvator'a gitmeye çalışır ve onların önlerine çıkan tehdit karşısında tek güvenli yer olacağına inandığını fark eder. Apocalypse of Ice, dünyanın en iyi umudu Jill (Killian) ve çaresizce bir tedavi üzerinde çalışan bilim insanlarının dünya çapında sosyal mesafeyi zorlayan bir virüsle uğraşmasıyla başlar. Reggie (Sizemore), partnerinin, gezegendeki herkesin hayatını nasıl kurtaracağını bulmaya ihtiyaç duyan bağlantıyı görecek olan potansiyel, yeni bir buzul çağını keşfetmesini ister. Reggie, Jill ve Oscar'ın güvenli bölgeye ulaşması için depremlerin merkezinden onlara yardım eder fakat bu durum uzun sürmeyecektir. Depremlerin merkezinde olmasının sonuçları olacaktır. Jill ve Oscar, tedaviyi bulduktan sonra bunu güvenli bölgeye ulaştırmak ve hayatta kalan insanları aşılamak için zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta karşılarına birçok tehdit çıkar ve bunlara çözüm bulmak hiç de kolay değildir. Aynı zaman dilimi içerisinde Jill'in kardeşleri ve erkek kardeşinin nişanlısı da bu buz fırtınası tehlikesinden muzdariptir ve Jill'in söylediği güvenli bölgeye gitmek için canları pahasına çaba sarf etmekledirler. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Salgının tehlikesi bir yana, bu korkunç soğuk ilerlemelerini oldukça zorlaştıracaktır. Jill ve Oscar, bu zorlu yolculukta birbirlerinden asla vazgeçmezler ve yola devam etmeleri için birbirlerine destek olurlar. Oscar bir noktada pes etmek istese ve Jill'e zaman zaman sinirlense bile, sonunda onun haklı olduğunu anlar ve onu yalnız bırakmaz.
BUZ KIYAMETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Tom Sizemore
Emily Killian
Ramiro Leal
Torrey Richardson
Jake Holley
Tania Fox
Xander Bailey
Christina Licciardi
Christopher William Johnson
Audrey Latt
BUZ KIYAMETİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Bu Kıyameti filminin IMDb puanı 2,4 olarak karşımıza çıkıyor.
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