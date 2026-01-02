Çağdaş sanat, geçtiğimiz yıl hareketli dönemini yaşadı: Resimlerle ve heykellerle 2025

Türkiye’de 2025’in, kültür sanat dünyası için yoğun ve üretken geçtiğini iddia edersek yanılmış olmayız. Özellikle İstanbul, sinemadan tiyatroya, müzikten plastik sanatlara hareketli bir yılı geride bıraktı.

Farklı disiplinlerden farklı sanatçıların bir araya geldiği 2025’in sergilerini sizler için derledik.

PERA’NIN 20’NCİ YILI

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılında sanatseverleri ilgi çekici sergilerle buluşturdu. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği “Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar” ve Elif Kamışlı küratörlüğünde hazırlanan İsveçli sanatçı Asa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize” ve Kanadalı sanatçı Marcel Dzama’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans– Arkadaşı Raymond Pettibon’dan Küçük Bir Yardımla” İstanbullularla buluştu.

‘DÖNÜŞEN YERYÜZÜ’

Borusan Contemporary, 2025-2026 kültür-sanat sezonunu, çağımızın en önemli görsel tanıklarından Edward Burtynsky’nin Türkiye’deki ilk büyük kişisel sergisiyle, “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” ile açtı.

Kanadalı sanatçının, endüstriyel faaliyetlerin doğayı nasıl talan ettiğini belgeleyen, içerisinde Türkiye’den fotoğrafların da bulunduğu sergisi, izleyiciyi insanlığın yeryüzünde bıraktığı geri dönülemez yıkımlarla yüzleşmeye davet etti.

BİENALDEN ERKEN KAPANIŞ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen İstanbul Bienali, “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla 20 Eylül’de başlamıştı. Bienali, 23 Kasım’a kadar İstanbul’da 8 farklı mekânda 600 binin üzerinde ziyaretçi takip etmişti. Christine Tohme’nin küratörlüğünde bienalin üç aşamalı bir yapı olarak, 2026’da bir akademik program ve 2027’de ikinci bir sergiyle devam etmesi planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta küratör Tohme’nin kişisel nedenlerle görevinden ayrıldığı öğrenildi. Alınan son kararla yapılan plan iptal edildi.

Sevil Tunaboylu, Elhamra Han, 18. İstanbul Bienali

‘HALI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

2025’in en ilginç sergisi hiç kuşkusuz Salt Beyoğlu’nda ziyarete açılan, “90’lardan Beri Halı’dayız” sergisiydi. MSGSÜ Resim Bölümü’ne bağlı Halı Atölyesi’nin yıllara yayılan üretim hattını ve belleğini bir araya getirdi. Sergi 90’lar Türkiye’sinin hem sosyoekonomik hem de politik gündemine ışık tutuyordu.

HİKÂYE İSTANBUL’DA...

Küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin’in üstlendiği “Hikâye İstanbul’da Geçiyor” sergisi, 2025’in kapılarını açan ilk sergisiydi. Sergi, Batı edebiyatında kurgusal İstanbul temsillerine odaklanıyordu ve 16’ncı yüzyıldan günümüze uzanan seçki, fantastik öykülerden casusluk romanlarına, grafik romanlardan bilimkurguya kadar farklı türlerde İstanbul’un edebiyata ve sanata ilhamını inceliyordu.

İYEM’LERDEN...

Türk çağdaş sanatının iki öncü ismi, seramik sanatçısı Nasip İyem ile usta ressam Nuri İyem’in yapıtları, küratörlüğünü Yasemin Bay’ın üstlendiği “Gözlerimin Önündesin” sergisiyle, Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, Nasip İyem’in seramik ve pişmiş toprak yapıtları, Nuri İyem’in resimleri, çiftin hayat hikâyesi ve aile fotoğraflarıyla bir araya geldi.

Nasip İyem

VE DİĞERLERİ...

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde, büyük usta Nâzım Hikmet’i yitirişimizin 62’nci yıldönümünde “Ortak Hayal” sergisini yurttaşlarla buluşturdu. Sergi, Nâzım Hikmet’in edebiyattan tiyatroya, sinemadan siyasi yolculuğuna dek pek çok resim, fotoğraf, kupür, dergi kapaklarını barındırıyordu.

Sanatçı Nilbar Güreş’in Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi “Kadife Bakış”, Arter’de sanatseverlerle buluştu, Resimden heykel ve videoya uzanan 25 yılı aşkın üretimini bir araya getiren sergi, toplumsal cinsiyet normlarını sorgulayan ve farklı türlerin bir aradalığını vurguluyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”, İstanbul’dan sonra Ankara’da da ziyarete açıldı. Prof. Dr. Gül İrepoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan sergide, 90 sanatçıya ait 200’ü aşkın sanat eseri yer aldı. İş Sanat bu yıl aynı zamanda Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerle hazırladığı Anadolu Sergileri’ni Denizli, Afyonkarahisar, Çanakkale, Muğla, Hatay, Mardin, Balıkesir ve Bursa’da sanatseverlerle buluşturdu.

Karikatür tarihimizin büyük ustası ve gazetemizin çizerlerinden Turhan Selçuk’un adının verildiği Turhan Selçuk Kültür Evi, bu yıl Kadıköy Moda’da, Türk karikatürünün öncüsü Cemil Cem’in yaşadığı ve kendi adını taşıyan sokaktaki evinde açıldı. Açılışta Turhan Selçuk’un eserlerinin yer aldığı eserler sergilendi.

Lale-Cengiz Akıncı çiftinin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne (İRHM) bağışladığı koleksiyonun ilk sergisi “Artı 700”, 2023’ün sonunda açılmıştı. Koleksiyonun ikinci seçkisi olan “Boyut Farkı” sergisi, 2025’te İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Ceylân Önalp’ın üstlendiği, Deniz Doğruyol’un kâğıt hamuru heykelleriyle kayıp, dönüşüm ve yeniden doğuş temalarını keşfe davet ettiği Deniz Doğruyol’un “Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum” sergisi Ataköy Baruthanesi’nde ziyarete açılan dikkat çekici sergilerdendi.

GAZETEMİZDEN SERGİLER

Gazetemizin hazırladığı sergiler de bu yıl sanatseverlerle buluştu. Küçükçekmece Belediyesi, gazetemizin 100’üncü kuruluş yıldönümüne özel olarak hazırlanan “100 Yılın Tanığı: Cumhuriyet” başlıklı sergiyi Sefaköy Galeri Küp’te izleyiciyle buluşturdu. Bursa Osmangazi Belediyesi ve gazetemizin işbirliğiyle “Kurtuluş’tan Kuruluş’a Unutulmazlar” sergisi ile bu yıl 42’ncisi düzenlenen Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda ise “Zafer Anıtı” sergisi ziyaretçilere açıldı.

Gazetemizin Ankara bürosunda yer alan Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ise bu yıl şu sergiler açıldı: Mehmet Erbil, “Kapadokya’dan İzler”, Aynur Ocak Gündoğan, “Kadınlar”, Okyanus Gençtürkoğlu, “Yüzler ve Öyküler”, Şahin Ceylan, “Nirvana”, Billur Cankut Varlı, “Doğadan İzlenimler”, Sibel Aktaş, “Zamanın Hafızası”, Filiz Onat, “Umuda Yolculuk”, “Ankara’nın Anıtsal Ağaçları”, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin sezon açılış sergisi, Çilem Coşkun Kesepara, “Bur Ardıç Masalı”, Birsen Saltık “Doğa Emeği”, Nilüfer Atalay “Edebiyatçılarımızdan Portreler”, Melahat Özcan Şener “Duyguların Renkleri” ve “Küçük İşler Resim Sergisi”.