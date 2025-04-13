Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Nazan Moroğlu’na verildi

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:54

Güncelleme: 13.04.2025 - 14:02

ÇYDD tarafından her yıl 10 Nisan Laiklik Günü dolayısıyla verilen ödül için Ankara'da tören düzenlendi. Törene ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, derneğin genel merkez ve şube yöneticileri, gönüllüleri ve gençlik birimi temsilcileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan ÇYDD Onur Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü'nün bugüne kadar aydınlara, sanatçılara ve Cumhuriyet çocuklarına verildiğini anlatarak, "Bu sene ödülü vereceğimiz isim ise benim için çok önemli. Hayatını Cumhuriyet kazanımlarına, laiklik ilkesine adamış, İstanbul Barosunda birlikte çalışma onuruna eriştiğim değerli meslektaşım Sayın Nazan Moroğlu’na veriliyor. Bizim için, ülkemiz için ve Cumhuriyet için çok önemli olan Moroğlu’nu ve kendisini bu ödüle layık gören değerli üyelerimizi kutluyorum" diye konuştu.

ÇYDD Genel Başkanı Yüksel ise Moroğlu'nun hayatı boyunca Cumhuriyet değerlerini korumak için çalıştığını belirtti ve "Bu ödül kendisine çok yakıştı. Dernek olarak, bugün olduğu gibi bundan sonra da laiklik ilkesini ve tüm Cumhuriyet kazanımlarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

NAZAN MOROĞLU: "LAİKLİK İLKESİ, DEMOKRASİNİN ÖN KOŞULUDUR"

Ödüle layık görülen avukat Nazan Moroğlu ise laiklik ilkesi olmadan kadın hakları ve eşitlikten bahsetmenin mümkün olmayacağını belirtti ve şunları söyledi:

"Laiklik ilkesi vazgeçilmezimizdir. Çünkü bu ilke demokrasinin ön koşuludur. Laiklik yoksa insan haklarından, insanca yaşamaktan ve kadın haklarından bahsetmemiz mümkün değildir. Biz Cumhuriyet ile kazandığımız hakların bilincindeyiz, farkındayız. Bu haklardan da asla geri atmayacağız. İşlerini iyi yapan bizler Cumhuriyet’i ayakta tutacağız, Cumhuriyetimize her zaman ve her koşulda sahip çıkacağız. Ben Cumhuriyet değerlerine bağlılığını asla kaybetmeyen ve kalbi Cumhuriyet sevgisiyle atan bir annenin kızıyım. Ben bugün aldığım bu anlamlı ödülü anneme armağan etmek istiyorum. Beni bu ödüle değer gördüğünüz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

Moroğlu ödülünü, ÇYDD Genel Başkanı Yüksel'in elinden aldı.

Tören, ÇYDD Ankara Şubesi konservatuar öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ile son buldu.