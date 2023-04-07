Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü Prof. Dr. Kuçuradi’nin

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:29

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 16:31

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 2007’den bu yana her yıl verilen “Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü”ne, bu yıl Prof. Dr. İoanna Kuçuradi layık görüldü. ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlediği isimler arasından, ÇYDD üye, gönüllü ve gençlerinin oylarıyla belirlenen ödülün gerekçesi “Çağdaş Yaşam 17. Cumhuriyet Ödülü’ne, Cumhuriyet değerlerinin korunması, yaşatılması ve tanıtımı için büyük emek veren; insan hakları, felsefe ve etik alanında yaptığı sayısız ve öncü çalışmasıyla ülkemizde evrensel insan haklarının, eğitimin ve çağdaş insanca yaşamın gelişimine sunduğu katkılar nedeniyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi layık görülmüştür” açıklamasıyla duyuruldu.

Ödül her yıl, TBMM’nin 10 Nisan 1928 tarihli toplantısında, Anayasanın 2. maddesi "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır." fıkrası ile 26. maddesinde yer alan “şeriat hükümlerinin TBMM tarafından yürütüleceğini” belirten cümlenin laikleşme ilkesi doğrultusunda kaldırılışının yıl dönümünde veriliyor.

Bu yıl da ödül töreni, 10 Nisan Pazartesi Laiklik Günü’nde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle verilecek.

On yedincisi takdim edilecek ödül daha önce sırasıyla; Muazzez İlmiye Çığ, Fazıl Say, Sabih Kanadoğlu, Rıza Türmen, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Gülriz Sururi, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Prof. Dr. Doğan Kuban, Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Müjdat Gezen, Prof. Dr. Yücel Aşkın, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Prof. Dr. Ferit Bernay, Prof. Dr. Emre Kongar ve Ataol Behramoğlu’na verilmişti.