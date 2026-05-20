Çağdaş yazarlık ve yeni oyunlar

ÇGSM tarafından düzenlenen Oyun Yazım Atölyesi’nin ilk aşamasında katılımcılar; Aylin Alıveren, Beliz Güçbilmez, Esra Dicle, Eylem Ejder, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Yeşim Özsoy yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katıldı. “Metropol”, “ekoloji” ve “açlık” kavramları etrafında şekillenen süreç sonunda toplam 39 oyun metni üretildi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda altı oyunluk bir seçki oluşturuldu.

Üç gün boyunca İBBŞT oyuncuları ve yönetmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek okumalar ve paneller ile amaçlanan, çağdaş tiyatro yazımına alan açma, yeni yazarların metinlerini tiyatro prodüktörleri, yönetmenler, diğer yazarlar ve sektörden günceli takip eden, konu ile ilgili sanatçılarla, meraklı seyirciyle buluşturmak, tartışmak, farklı dramaturjileri görünür kılmak.

ETKİNLİK PROGRAMI

21 Mayıs Perşembe

15.00 - Panel: Şehir Tiyatroları Oyun Yazarlığını Neden Destekliyor?

Moderatör: Emre Koyuncuoğlu Konuşmacılar: Ayşegül İşsever, T.Volkan Aslan, Oytun Askeroğlu, Dilek Tekintaş.

17.00 - Metin okuma: Yavuz Türk’ün yazdığı “Sular Yükselmeden”, yöneten Selçuk Yüksel

20.00 - Metin okuma: Aslı Kaplan’ın yazdığı “Sesimi Duyuyor Musun?”, yöneten Onur Demircan

22 Mayıs Cuma

15.00 - Panel: “Sahnede “Çağdaş Dil” Dendiğinde Ne Anlıyoruz?”

Moderatör: Esra Dicle Konuşmacılar: Ahmet Sami Özbudak, Ata Ünal, Pınar Yıldırım, Yelda Baskın.

17.00 - Metin okuma: Derya Sönmez’in yazdığı “3 2 1 Kayıt”, yöneten Emre Koyuncuoğlu

20.00 - Metin okuma: Beste Işık’ın yazdığı “Evcillik”, yöneten Cem Baza

23 Mayıs Cumartesi

15.00 - Panel: “Yönetmenler Günümüzde Nasıl Metinler Arıyor?”

Moderatör: Şenay Tanrıvermiş Konuşmacılar: Hakan Emre Ünal, Gamze Güzel, Tanıl Yöntem, Oğuz Utku Güneş, Salih Usta, Serin Öztoprak

17.00 - Metin okuma: Can Esmeray’ın yazdığı “Hoş Geldin İstanbul”, yöneten Yeşim Koçak

20.00 - Metin okuma: Ceyda Aşar’ın yazdığı “Bakireler Tapınağı”, yöneten Berna Adıgüzel