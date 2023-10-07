ÇAĞSAV’dan 100. yıla özel

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Atatürk’ün kalıtını taşıma amacıyla Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan ve 1923’teki ilk sergiye katılan ressamların o dönemki yapıtlarından oluşan özel bir seçki “Cumhuriyet’in 100. Yılında Anadolu’da Açılan İlk Sergi/YİNE, YENİDEN” adıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu’nda gezilebilecek olan sergi 25 Ekim’e değin açık olacak.