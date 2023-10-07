ÇAĞSAV’dan 100. yıla özel

Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), “Cumhuriyet’in 100. Yılında Anadolu’da Açılan İlk Sergi’yi Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde yeniden izleyiciyle buluşturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00
ÇAĞSAV’dan 100. yıla özel
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Atatürk’ün kalıtını taşıma amacıyla Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan ve 1923’teki ilk sergiye katılan ressamların o dönemki yapıtlarından oluşan özel bir seçki “Cumhuriyet’in 100. Yılında Anadolu’da Açılan İlk Sergi/YİNE, YENİDEN” adıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu’nda gezilebilecek olan sergi 25 Ekim’e değin açık olacak.


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