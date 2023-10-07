ÇAĞSAV’dan 100. yıla özel
Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV), “Cumhuriyet’in 100. Yılında Anadolu’da Açılan İlk Sergi’yi Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nde yeniden izleyiciyle buluşturdu.
Atatürk’ün kalıtını taşıma amacıyla Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan ve 1923’teki ilk sergiye katılan ressamların o dönemki yapıtlarından oluşan özel bir seçki “Cumhuriyet’in 100. Yılında Anadolu’da Açılan İlk Sergi/YİNE, YENİDEN” adıyla sanatseverlerle buluşuyor.
Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu’nda gezilebilecek olan sergi 25 Ekim’e değin açık olacak.
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