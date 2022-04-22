Cahit Berkay ve Cengiz Özkan birlikte çalıp söyledi

22 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Anadolu rock müziğinin ilk temsilcilerinden Moğollar’ın kurucusu Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Cengiz Özkan, İş Sanat’ın “Anadolu Ozanlarının İzinde” adlı konserinde İş Kuleleri Salonu’nda buluştu. İki büyük ustayı sahnede dinlemenin keyfi bir başka.

Konser coşkuluydu, Berkay şarkı aralarında yaptığı konuşmalarla daha da coşturdu salonu. Usta, “Bişey Yapmalı” adlı şarkıda “Benim bir şey söylememe gerek yok, şarkı söyleyeceklerimizi dile getiriyor” dedi. Salon şarkıyı hep birlikte, sol yumruk havada söyledi. “Sanki onlar hancı / halkına yabancı / biz ise kiracıyız da / evden atmalı. Birisi oy peşinde / öteki rant işinde / kıyamet değilse bile / bişey olmalı...”

Duygulu anların da yaşandığı konserde gözyaşlarımızı tutamadık. Berkay, Sivas katliamı için yazdıkları “Issızlığın Ortası” şarkısından önce, “Bu şarkıyı ne zamana kadar çalacağımızı sorarsınız, diye hemen cevap veriyorum: Sivas’ta katledilen 33 canın, Sivas’ın katilleri bulunup yargılanıncaya kadar çalacağız bu şarkıyı. Neden mi? Çünkü unutmayacağız, hep hatırlayacağız. Ve daha da önemlisi asla unutturmayacağız!” dedi.

Özetlemek gerekirse konser, Berkay’ın Atıf Yılmaz’ın unutulmaz filmi “Selvi Boylum Al Yazmalım” için bestelediği eser ile başladı. Aynı özden beslenen müziklerini seyircilerle paylaştıkları konserin finalinde Berkay ve Özkan, Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü de birlikte yorumladılar. Geceye konuk olarak katılan, Türk halk müziğinin yeni nesil seslerinden Elif Buse Doğan ise “Seher Vakti” ve “Minnet Eylemem” ve “Çeşmi Siyahım” türkülerini seslendirdi. Mahzuni Şerif, Nesimi Çimen, Âşık Veysel gibi Anadolu ozanlarının eserlerinin yorumlandığı konserde, Cahit Berkay, yıllardır hafızalara kazınan şarkılarını Cengiz Özkan’la birlikte seslendirdi. Konserin, online ilk gösterim tarihi 6 Mayıs’tan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilir.

FİLM MÜZİKLERİ VE CAHİT BERKAY

Benim sevdiğim müzisyenler ve müzikler içinde ayrı bir yeri olan Cahit Berkay için de birkaç cümle söylemek gerekirse Berkay, Moğollar’ın dağılmasının ardından film müzikleri ile ilgilenmeye 1970’li ve 1980’li yıllarda başlar. Ve bu süreçte unutulmaz eserlere imza atar sanatçı; “Kırık Bir Aşk Hikâyesi”, “Devlerin Aşkı”, “Dila Hatun” ve “Çiçek Abbas” gibi çok sayıda filmin müziklerini yapar. Ama tabii asıl olan ve hafızalara yer eden, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği, başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in oynadığı 1978 tarihli “Selvi Boylum Al Yazmalım” için yaptığı o unutulmaz beste olur. Sonrası ise konsere gitmeli ve canlı canlı yaşamalı.