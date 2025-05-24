'Çanakkale'den Karabağ'a Zafer Destanı' gala konseri: Üzeyir Hacıbeyli'nin 140. yılına anlamlı bir saygı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Azerbaycan’ın “Bağımsızlık Günü”ne ithafen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan’ın Ankara
Büyükelçiliği’ne bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek
olan “Çanakkale’den Karabağ’a Zafer Destanı” Gala Konseri, Türk dünyasının
ortak değerlerini müzikle sahneye taşıyor.
ÜZEYİR HACIBEYLİ’NİN 140. DOĞUM YILI ONURUNA
31 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.00’de Ankara Devlet Opera ve
Balesi sahnesinde düzenlenecek konser, Azerbaycan müziğinin kurucularından
Üzeyir Hacıbeyli’nin 140. doğum yılına ithafen gerçekleştiriliyor. Etkinliğin
genel proje koordinatörlüğünü opera sanatçısı Güner Erkan üstlenirken, orkestra
şefliğini Rustam Rahmedov, librettosunu ise Barış Cavid Mövsümlü hazırladı.
İKİ ÜLKENİN SEÇKİN BESTECİLERİNDEN UNUTULMAZ ESERLER
Konserde, Üzeyir Hacıbeyli’nin eserlerinin yanı sıra Asaf
Zeynallı, Ahmet Adnan Saygun, Fikret Emirov ve Vasıf Adıgözəlov gibi Türkiye ve
Azerbaycan’ın önemli bestecilerine ait eserler seslendirilecek. Sahne
performanslarında Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi solistleri ile Ankara
Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve korosu bir araya geliyor.
Konser programından öne çıkan eserler:
Köroğlu Uvertürü – Üzeyir Hacıbeyli
Ölkem Romansı – Asaf Zeynallı (Solist: Güner Erkan)
Sensiz Romansı –
Üzeyir Hacıbeyli (Solist: Azer Zeynelov)
Azerbaycan Elleri – Fikret Emirov (Solistler: Ezgi Biçici
& Beste Şahin)
Bozkır – Ahmet Adnan Saygun (Solist: Kamil Kaplan)
Gülçehre Aryası – Üzeyir Hacıbeyli (Solist: Azerin)
Çanakkale Türküsü – Vasıf Adıgözəlov (Solist: Kamil Kaplan)
Çırpınırdı Karadeniz – Üzeyir Hacıbeyli (Solist: Azerin)
Yüzyıl Marşı – İlker
Kömürcü
KÜLTÜREL BİRLİKTELİK MÜZİKLE ANLATILIYOR
Bu özel gecede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel
bağlar, ortak tarih ve zafer anlatıları müzik diliyle ifade bulacak. Hem tarihî
hem sanatsal yönüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunması beklenen
konser, Türk dünyasının ortak sesi olarak sanatseverleri buluşturacak.