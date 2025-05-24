'Çanakkale'den Karabağ'a Zafer Destanı' gala konseri: Üzeyir Hacıbeyli'nin 140. yılına anlamlı bir saygı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Azerbaycan’ın “Bağımsızlık Günü”ne ithafen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne bağlı Azerbaycan Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleşecek olan “Çanakkale’den Karabağ’a Zafer Destanı” Gala Konseri, Türk dünyasının ortak değerlerini müzikle sahneye taşıyor.

ÜZEYİR HACIBEYLİ’NİN 140. DOĞUM YILI ONURUNA

31 Mayıs 2025 tarihinde saat 20.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde düzenlenecek konser, Azerbaycan müziğinin kurucularından Üzeyir Hacıbeyli’nin 140. doğum yılına ithafen gerçekleştiriliyor. Etkinliğin genel proje koordinatörlüğünü opera sanatçısı Güner Erkan üstlenirken, orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, librettosunu ise Barış Cavid Mövsümlü hazırladı.

İKİ ÜLKENİN SEÇKİN BESTECİLERİNDEN UNUTULMAZ ESERLER

Konserde, Üzeyir Hacıbeyli’nin eserlerinin yanı sıra Asaf Zeynallı, Ahmet Adnan Saygun, Fikret Emirov ve Vasıf Adıgözəlov gibi Türkiye ve Azerbaycan’ın önemli bestecilerine ait eserler seslendirilecek. Sahne performanslarında Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi solistleri ile Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve korosu bir araya geliyor.

Konser programından öne çıkan eserler:

Köroğlu Uvertürü – Üzeyir Hacıbeyli

Ölkem Romansı – Asaf Zeynallı (Solist: Güner Erkan)

Sensiz Romansı – Üzeyir Hacıbeyli (Solist: Azer Zeynelov)

Azerbaycan Elleri – Fikret Emirov (Solistler: Ezgi Biçici & Beste Şahin)

Bozkır – Ahmet Adnan Saygun (Solist: Kamil Kaplan)

Gülçehre Aryası – Üzeyir Hacıbeyli (Solist: Azerin)

Çanakkale Türküsü – Vasıf Adıgözəlov (Solist: Kamil Kaplan)

Çırpınırdı Karadeniz – Üzeyir Hacıbeyli (Solist: Azerin)

Yüzyıl Marşı – İlker Kömürcü

KÜLTÜREL BİRLİKTELİK MÜZİKLE ANLATILIYOR

Bu özel gecede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel bağlar, ortak tarih ve zafer anlatıları müzik diliyle ifade bulacak. Hem tarihî hem sanatsal yönüyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunması beklenen konser, Türk dünyasının ortak sesi olarak sanatseverleri buluşturacak.