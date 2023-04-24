Candan Erçetin’den marş serisi
Candan Erçetin’in Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marşlar serisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “İzmir Marşı” ile başlıyor.
Erçetin’in “İzmir Marşı” yorumu YouTube ve tüm dijital platformlarda yayında. Erçetin’in Cumhuriyetin 100. yılı için yazdığı yeni bir kıtanın da yer aldığı İzmir Marşı’na Lüleburgaz Belediyesi Gençlik Korosu da eşlik etti.
Aranjörlüğünü Alper Erinç’in üstlendiği marşın mastering’i Çağlar Türkmen’e, görsel sanat yönetmenliği ise Bozkurt Bayer’e ait. 6 marştan oluşan serinin devamı 29 Ekim’e kadar özel günlerde ve milli bayramlarda dinleyici ile buluşacak.
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