Çankaya Belediyesi ile ÇYDD’den sergi işbirliği: Elde edilen gelir öğrencilere burs olacak

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:53

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:53

Çankaya Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 5-18 Mayıs tarihleri arasında “Üyeler, Gönüllüler ve Bağışçılar Resim, Heykel, Seramik Sergisi”nin 4’üncüsünü gerçekleştirecek. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin açılışı, 5 Mayıs saat 18.00’de yapılacak. Üye, gönüllü ve bağışçı yurttaşların eserlerinin sergileneceği etkinlikten elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.



