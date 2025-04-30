Çankaya Belediyesi ile ÇYDD’den sergi işbirliği: Elde edilen gelir öğrencilere burs olacak
Çankaya Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 5-18 Mayıs tarihleri arasında “Üyeler, Gönüllüler ve Bağışçılar Resim, Heykel, Seramik Sergisi”nin 4’üncüsünü gerçekleştirecek. Üye, gönüllü ve bağışçı yurttaşların eserlerinin sergileneceği etkinlikten elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.
Çankaya Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 5-18 Mayıs tarihleri arasında “Üyeler, Gönüllüler ve Bağışçılar Resim, Heykel, Seramik Sergisi”nin 4’üncüsünü gerçekleştirecek. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin açılışı, 5 Mayıs saat 18.00’de yapılacak. Üye, gönüllü ve bağışçı yurttaşların eserlerinin sergileneceği etkinlikten elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak verilecek.
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