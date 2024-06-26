Çankaya Belediyesi'nden "Abidin Paşa Köşkü ve Milli Mücadelemizdeki Önemi" Paneli
Çankaya Belediyesi, "Abidin Paşa Köşkü ve Milli Mücadelemizdeki Önemi" isimli bir panel düzenleyecek
Çankaya Belediyesi, "Milli Mücadelenin Subay Mektebi Zabıt Namzedleri Talimgahı'nın 104.yılında Abidin Paşa Köşkü ve Milli Mücadelemizdeki Önemi" isimli bir panel düzenleyecek.
1 Temmuz'da saat 18:00'da Çankaya Belediyesi Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde düzenlenecek panelin katılımcıları ise Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Selim Erdoğan, ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Turan ve Mamak Bilim ve Sanat Merkezi Tarih Öğretmeni Dr. Özlem Gülenç İğdi olacak.
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