Çankaya'da kültür ve sanatın geleceği için önemli buluşma

CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, sanat ve kültür emekçileri ile bir araya geldi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:52
Çankaya'da kültür ve sanatın geleceği için önemli buluşma
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Çankaya'nın kültürel ve sanatsal potansiyelini daha ileri taşımak amacıyla, CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner'in de katılımıyla, sanatçılar ve sahne sanatları profesyonelleri özel bir toplantıda bir araya geldi. 4 Mart'ta Çankaya Sahne'de gerçekleşen bu özel buluşmada bölgenin kültür ve sanat politikaları, geleceği ve beklentileri üzerine yapıcı diyaloglar gerçekleşti. Toplantıda, sahne sanatları sektörünün karşı karşıya olduğu mekan, tanıtım ve benzeri sorunlar ele alındı. Hüseyin Can Güner, etkinlikte yaptığı konuşmada, sanat ve kültürün toplumsal gelişimde oynadığı rolün altını çizdi. Çankaya'nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerle öncü bir rol almasının öneminden bahseden Güner, yerel yönetimlerin sahne sanatçıları ve tüm kültür emekçilerin yaşadığı sorunlara karşı duyarlı bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti. Güner, amaçları arasında Çankaya'yı bir kültür merkezi haline getirmenin de bulunduğunu kaydetti. 

Çankaya'da kültür ve sanatın geleceği parlak

Toplantının odak noktası, Çankaya'nın kültür ve sanat alanında sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi ve bu alandaki profesyonellerin desteklenmesi oldu. Katılımcılar, ilçenin sanatsal potansiyelini geliştirme ve geniş bir kitleye ulaştırma konusunda fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik piyano resitali ile sona erdi.

 

 



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