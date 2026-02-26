Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı belli oldu

Sinema dünyasının kalbi, bu yıl Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook başkanlığında atacak. 79. Cannes Film Festivali yönetimi, Park'ı jüri başkanı olarak duyururken, usta yönetmeni “görsel kompozisyondaki ustalığı ve estetik güzelliği ahlaki titizlikle birleştiren bir isim” olarak tanımladı.

FESTİVALİN ESKİ DOSTU

Park Chan-wook, Cannes sahnesine yabancı bir isim değil. 2004 yılında sinema tarihine geçen "Old Boy" ile Büyük Ödül’ü (Grand Prix) kazanan yönetmen, 2022 yılında "Decision to Leave" ile En İyi Yönetmen ödülüne layık görülmüştü. Kariyeri boyunca "Thirst" ve "The Handmaiden" gibi kült yapımlara imza atan Park, son olarak 2025 yapımı "No Other Choice" ile dikkatleri üzerine çekmişti.

USTALARLA KIYASLANAN BİR SİNEMA DİLİ

Cannes yönetimi yaptığı açıklamada, Park’ın sinematografik dilinin Quentin Tarantino, Brian De Palma ve David Fincher gibi modern ustalarla kıyaslandığını vurguladı. Kendi ilham kaynakları arasında Akira Kurosawa, Ingmar Bergman ve Alfred Hitchcock gibi dev isimleri sayan Park, jüri başkanlığına ilişkin heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

“Film izlemek için bir salona kapanmak ve ardından jüri üyeleriyle tartışmak üzere yeniden bir araya gelmek… Bu süreci büyük bir heyecanla bekliyorum.”

TARİHİ BİR ADIM

Park Chan-wook’un başkanlığı, sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Güney Kore sinemasının küresel ölçekteki yükselişinin bir tescili niteliği taşıyor. Festival tarihinin ilk Koreli jüri başkanı olan Park, Altın Palmiye’nin yeni sahibini belirleyecek ekibe liderlik edecek.