Cannes'da Nuri Bilge Ceylan'a alkış

Yayınlanma: 20.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 20.05.2023 - 12:59

76'ncı Cannes Film Festivali 16 Mayıs'ta kapılarını açtı. Başlamasıyla da hiç hız kaybetmeden dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı filmlerin gösterimleri yapılmaya başlandı. Festivalin beşinci gününde Nuri Bilge Ceylan rüzgârı esti. Ceylan imzası taşıyan Kuru Otlar Üstüne dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan'ın yanı sıra oyuncular; Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim de katıldı.

11 DAKİKALIK ALKIŞ

Kuru Otlar Üstüne filminin gösteriminin bitmesinin ardından yapım 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Oyuncular; uzun süren alkışın ardından büyük sevinç ve zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"Kuru Otlar Üstüne", Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarışacak. Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

Nuri Bilge Ceylan, 2014’te "Kış Uykusu" filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanmış, "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Uzak" ve "Üç Maymun" filmleriyle ise Cannes Film Festivali’nden ödüllerle dönmüştü.