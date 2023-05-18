Kuru Otlar Üstüne filminden 2 yeni afiş
Cannes'te Altın Palmiye için yarışan Kuru Otlar Üstüne filminin iki yeni afişi yayımlandı.
2014 yılında "Kış Uykusu" filmi ile Altın Palmiye'yi, 2008'de ise "Üç Maymun" ile En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Ceylan; bu sene yeniden Cannes Film Festivali'nde yer alıyor. Nuri Bilge Ceylan en son beş yıl önce "Ahlat Ağacı" filmini, yine Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazmış ve yönetmişti. Film, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmıştı.
"Kuru Otlar Üstüne" filminin senaryosunu Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akın Aksu kaleme aldı. Kadroda ise Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici rol alıyor.
Ebru Ceylan film için hazırlanan iki afişi "Kuru Otlar Üstüne" filminin 12 Temmuz Fransa vizyonu için, ortak yapımcımız @memento_distribution tarafından hazırlanan iki afiş. Bir tanesi seçilecek?" notuyla paylaştı.
FİLMİN KONUSU
Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetinin dördüncü yılında olan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor. Samet, meslektaşı Kenan'la birlikte iki kız öğrenci tarafından taciz edilmekle suçlanır. Umuduna tamamen kaybettiği sırada Nuray ile tanışır.
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