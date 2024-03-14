Canneseries festivaline geri sayım: Yarışacak diziler belli oldu

Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek uluslararası televizyon festivali Canneseries'de yarışacak yapımlar belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:03
Canneseries festivaline geri sayım: Yarışacak diziler belli oldu
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Cannes Film Festivali'nin dizi bölümü olan Canneseries festivali bu yıl 5-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Festivalde yarışacak dizilerin yanı sıra açılış ve kapanış dizileri de dikkat çekiyor.

Festivalin açılışını yarışma dışı bölümde Fransa yapımı, Canal+ dizisi 'Terminal', modacı Karl Lagerfield'in hayatını konu alan Disney+ dizisi 'Becoming Karl Lagerfeld', Netflix'in Fransa yapımı dizilerinden 'Fiasco' ve Prime Video'nun aynı adlı dizisinden uyarlama yeni dizi 'Fallout' yapacak.

'Fallout' hariç diğer yapımlar dünya prömiyerlerini festivalde gerçekleştirecek.

Festivalin kapanışını Michael Douglas'ın Benjamin Franklin'i canlandırdığı Apple TV+ dizisi 'Franklin' yapacak.

İŞTE FESTİVALDE YARIŞACAK YAPIMLAR...

ANA YARIŞMA

“Dark Horse” (Danimarka)

“Dumbsday” (Norveç)

“Living on a Razor’s Edge” (Brezilya)

“Moresnet” (Belçika)

“Operation Sabre” (Sırbistan)

“This is Not Sweden” (İspanya, İsveç)

“To the Wonder” (Çin)

“The Zweiflers” (Almanya)

YARIŞMA - KISA FORM

“How to Fail as a Popstar” (Kanada)

“La Terre Appelle Mathilde” (Kanada)

“Money Shot” (Finlandiya)

“Painkiller” (İsveç)

“Rather Burn” (Arjantin)

“Saint-Jean-du-Lac” (Kanada)

“Swift Street” (Avustralya)

“Tarot” (Güney Kore)

YARIŞMA - BELGESEL DİZİSİ

“Dale Undercover” (Fransa)

“DJ Mehdi: Made in France” (Fransa)

“Hard to Swallow” (ABD, Nijerya)

“Hidden” (Hollanda)

“Teenagers” (Kanada)


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