Cannes'ın yeni patronu Iris Knobloch olacak

25 Mart 2022 Cuma, 00:00

Bu yıl 75. kez düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin başkanlığı el değiştiriyor. Pierre Lescure'ün üçüncü üç yıllık döneminin bitmesine bir yıl kala ayrılma kararı almasıyla boşalan başkanlık koltuğuna WarnerMedia'nın eski yöneticilerinden Iris Knobloch getirilecek. Temmuz ayında göreve başlayacak Knobloch köklü etkinliğin tarihindeki ilk kadın başkan olacak.

ÇIKAR ÇATIŞMASI İDDİASI

Indiewire'ın haberine göre Cannes'daki bu değişiklik bir yandan festivalin modernizasyonuna dair bir süredir hissedilen baskının bir sonucu olarak görülürken bir yandan da bazı tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Tartışmaların odağındaysa Knobloch'un geçen yaz WarnerMedia'daki görevinden ayrıldıktan sonra I2PO adlı eğlence ve dinlence mekanları almaya yönelik yeni bir şirketin kurulmasına önayak olması var. Temmuz ayında faaliyete başlayan bu şirketteki görevine devam edecek olması Knobloch'un Cannes başında bulunduğu süre boyunca açık bir çıkar çatışması durumunda olacağını gösteriyor zira festival yöneticiliği ile kendi şirketinin faaliyet alanı (film alımı örneğin) birbirini etkileyecek nitelikte.

Öte yandan yine aynı haberde festivalin sanat yönetmeni olarak öne çıkan Thierry Fremaux'nun haklı elitist tavrının uzun yıllar sektörün ticari tarafında çalışmış Knobloch ile ne kadar uyumlu olacağı meselesi de gündeme getiriliyor. Örneğin Fremaux'nun Netflix filmlerine karşı olan tutumunun (Cannes Film festivali Fransa'daki ilk gösterimini salonlarda yapmayacak filmleri kabul etmiyor ve Netflix'in birçok filmi de bu yüzden resmi seçkiye giremiyor) yeni başkan tarafından değiştirilmeye zorlanıp zorlanmayacağı akla ilk gelen sorulardan biri.

YAPIMCIDAN İTİRAZ

"Benedetta" ve "Bacurau" gibi yakın geçmişte Cannes'da gösterilen filmlerin yapımcısı Said Ben Said tartışmaya katılarak şu açıklamayı yaptı ve festivalin sanatsal ağırlığının önemine vurgu yaptı: "Bence Knobloch sinema sektöründe saygın bir isim ama Cannes Film Festivali'nin tüm sinefil izleyicilerin ve sinema sanatçılarının içini rahatlatacak merkezi bir figüre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Art-house sinemanın gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuş ve sinema dünyasının sevilen bir yurttaşı olan Gilles Jacob'u (1978'de sanat yönetmeni niteliğindeki Genel Delege görevine gelmiş ve Fremaux'nun Delege oluşuyla 2000'li yıllarda başkanlık yapmıştı) ya da Fransız sinemasında herkesle bağlantısı olan son başkan Pierre Lescure'ü düşünün."

Öte yandan son başkan Pierre Lescure şu açıklamayı yaparak bir anlamda yüreklere su serpti: "Görevden ayrılmamla birlikte yerime gelecek kişinin bir kadın olması gerektiğini düşünüyordum. Iris Knobloch'un bu göreve gelmesi beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Meşaleyi büyük bir mutlulukla ona devredeceğim ve o da hiç şüphesiz yeni pozisyonunda vizyonunu ve yeteneğini gösterecektir."

75. Cannes Film Festivali 17-28 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve akıllarda beliren tüm şüphe ve sorular karşılığını zamanla bulacak elbette.