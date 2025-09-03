'Carmina Burana' balesi, Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Carmina Burana" balesi Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Alman besteci Carl Orff'un "Carmina Burana" adlı eseri antik tiyatroda sahnelendi.

Vladimir Lungu yönetimindeki orkestra ve Orhan Öner Özcan idaresindeki koro, bir sahne kantatı sundu.

Hierapolis'in tarihi atmosferinde izleyiciyle buluşan eseri, tiyatroyu dolduran binlerce kişi izleme fırsatı yakaladı.

Haziran ayında Aşk-ı Memnu operasıyla başlayan etkinlik, Laodikya Antik Tiyatrosu'nda Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseriyle devam etti.

Etkinlik, 29 Kasım'da Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Kuğu Gölü balesiyle sona erecek.