Çayyolu Semt Tiyatrosu'ndan 'Düdüklüde Kıymalı Bamya'

Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 08.03.2024 - 14:27

Çankaya Belediyesi Çayyolu Semt Tiyatrosu'nun sahnelediği "Düdüklüde Kıymalı Bamya", Memet Baydur'un kaleme aldığı ve toplumsal değerlere ayna tutan eserlerinden biridir. Oyun, alaturka ve alafrangalık arasında sıkışıp kalmış bir toplumun içinde, bayağılık, çokbilmişlik ve emeksiz kazanmanın egemen olduğu bir evin hikâyesini anlatır. Bu trajikomik hikâyede, Fahrettin Bey'in kaybolan değerlere ayna tutan karakteri, kendisine hâkim olamamasıyla ortalığı nasıl karıştıracağının izleyiciye tanıklık ettirir. Yönetmenlik koltuğunda Umay Biliceli’nin yer aldığı oyun, Çankaya Belediyesi Çayyolu Semt Tiyatrosu'nun yetenekli oyuncuları tarafından başarıyla sahnelenmiştir. Süreyya Soyuer, Sultan Çetin, Nafia Atalay, Yiğit Efe Aksoy, Şengül İnce, Yeliz Özkök, Tuğba Ersoy ve Fatih Özdemir gibi isimler, karakterlerini canlandırırken izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmuşlardır. Oyunun konusu, emek vererek kazanmanın ne olduğunu bilmeden yaşayan, sıradan hayatlarını falcılarla, burçlarla, konken partileriyle, TV program ve dizileriyle sınırlandırmış dört kadının bir gününü anlatır. Evin hizmetçisi, postacı ve dedesinin göndermeleriyle kadınların umursamazlığı, görgüsüzlüğü ve bilgisizliği daha da ortaya çıkar. 26 Şubat'ta sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük ilgi görmüştür. Çankaya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Üst Sorumlusu Serhan Sarıkaya ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi Birim Sorumlusu Ebru Tipi, semt tiyatrolarının gördüğü ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek oyuncuları tebrik etmişlerdir. Oyuncular ise sahnede aldıkları ilgi ve alkışın kendilerini motive ettiğini ve bir yıllık çalışmanın yorgunluğunu unutturduğunu ifade etmişlerdir. "Düdüklüde Kıymalı Bamya", kaybolan değerlere ayna tutan bir eser olmanın yanı sıra, izleyicilere güldürürken düşündüren bir deneyim sunmuştur. Umay Biliceli'nin yönetmenliğinde, Memet Baydur'un kaleminden çıkan bu oyun, semt tiyatrosunun önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir.