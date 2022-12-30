Caz vokalisti Ayşe Gencer'den acı haber

30 Aralık 2022 Cuma, 17:40

İlham Gencer ile Ayten Alpman'ın kızı Ayşe Gencer, hayatını kaybetti. Gencer'in bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

AYŞE GENCER KİMDİR?

Gencer, Piyano öğretmeni olan babaannesinden ilk derslerini aldı. 18 yaşında TRT İstanbul radyosunun açtığı Hafif Batı Müziği Vokal Yarışması'nı kazandı.

Bodrum Jazz Now adlı kulüpte, piyanoda Tuna Ötenel, kontrbasta Nezih Yeşilnil ve davulda Cankut Özgül eşliğinde caz söylemeye başladı. Erol Pekcan'dan destek gördü, cesaretlendi. 1988’de trompet sanatçısı İmer Demirer ile evlendi.

Akbank Caz Festivali, Yapı Kredi Caz Festivali, Antalya Caz Festivali, Bodrum Caz Festivali, Alanya Caz Günleri, Borusan Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Ankara Türk Amerikan Kültür Derneği Caz & Blues Festivali, Ankara Caz Festivali gibi birçok yerli ve uluslararası caz festivalinde, kültür ve sanat etkinliklerinde sahne aldı; TRT Caz Orkestrası, İstanbul Klarnet Korosu ile konserler verdi.

Repertuarındaki parçaların hepsinin bir anısı ve kendisinde bıraktığı izler olduğunu söyleyen Ayşe Gencer, çok sevdiği standartlardan biri olan Everything Happens To Me adlı parçayı bas sanatçısı İlkin Deniz’in “Old School Jazz Standartları” albümünde seslendirdi; albüm Amerika’da yayınlandı. Ayşe Gencer 2011’de ilk albümü Bud Beatiful’u çıkarmıştı.