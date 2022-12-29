İnşaattan düşen kalıp ustası yaşamını yitirdi
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katındaki kolona kalıp çakan kalıp ustası Mehmet Gültekin (42), dengesini kaybederek yere düştü. Kalıp ustası olay yerinde yaşamını yitirdi.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde kalıp ustası Mehmet Gültekin, sokakta yapımı devam eden 5 katlı bir inşaattan yere düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gültekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Esin'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumunun morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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