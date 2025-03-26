Cazın usta ismi Dee Dee Bridgewater Türkiye’ye geliyor!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 18:17

Güncelleme: 26.03.2025 - 18:17

Kırk yılı aşan kariyeri boyunca caz müziğinin en saygın isimlerinden biri haline gelen Dee Dee Bridgewater, klasiklere kattığı özgün dokunuşlarla ve zamansız yorumlarıyla tanınıyor.

Dee Dee Bridgewater, Big Band, Quartet ve Grammy ödüllü piyanist Bill Charlap ile gerçekleştirdiği özel performanslarla dünya çapında turnelerine devam ederken, ülkemizde iki kentte konser verecek. 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu ve 7 Nisan 2025 saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da müzikse



Dee Dee Bridgewater’a sahnede; Miki Hayama (Piyano), Rosa Brunello (Bass) ve Shirazette Tinnin (Davul) eşlik edecek. Kendi diskografisinden en sevilen parçaları, caz klasiklerine getirdiği yorumlarıyla sahnede olacak.



DEE DEE BRIDGEWATER KİMDİR?

Üç Grammy ödülü sahibi sanatçı en son "Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee" albümüyle En İyi Caz Vokal Albümü dalında Grammy kazandı. Profesyonel kariyerine efsanevi Thad Jones/Mel Lewis Big Band ile adım atan Bridgewater, 70’li yıllarda Max Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon ve Dizzy Gillespie gibi caz devleriyle aynı sahneyi paylaştı. 1980’lerde pop müziğe yöneldikten sonra Paris’e taşınarak cazın köklerine dönüş yaptı ve çıkardığı albümlerle büyük yankı uyandırdı. Ella Fitzgerald’a adadığı iki Grammy ödüllü Dear Ella albümü sanatçının en beğenilen çalışmalarından biri oldu.

Cazın yanı sıra müzikal tiyatrodaki başarısıyla da dikkat çeken Bridgewater, 1975 yılında Broadway’in kült yapımı The Wiz müzikalindeki “Glinda” rolüyle Tony Ödülü kazandı. Off-Broadway’de sahne aldığı Lady Day müzikalinde Billie Holiday’i canlandırarak Laurence Olivier En İyi Müzikal Kadın Oyuncu Ödülü’ne aday gösterildi.

