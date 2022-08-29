Cehennem Melekleri filminin konusu nedir? Cehennem Melekleri filminin oyuncuları kimlerdir? Cehennem Melekleri filmi nerede çekildi?

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:02

Orijinal adı The Expendables olan filmin senaristliğini Sylvester Stallone ve Dave Callaham üstlendi. Aksiyon türünde olan Cehennem Melekleri filminin süresi 1 saat 45 dakikadan oluşmaktadır.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cehennem Melekleri filminde, bir Güney Amerika ülkesinin kural tanımaz diktatörünü yıkmak ve diktatörlük rejimini sona erdirmek için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi anlatılıyor.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

- Sylvester Stallone

- Jason Statham

- Jet Li

- Dolph Lundgren

- Eric Roberts

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cehennem Melekleri filminin çekimlerinin büyük bir bölümü Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.4 olarak karşımıza çıkıyor.