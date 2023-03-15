Cello Paradiso bomontiada’da
Yapı Kredi bomontiada'nın “Happenin' with you” konser serisi, 21 Mart Salı akşamı saat 20.30’da Cello Paradiso konseri ile yeniden başlıyor.
Klasik müziğe yeni bir mekanda, yeni bir form getirmeyi amaçlayan Yapı Kredi bomontiada, “Happenin' with you” konser serisine devam ediyor.
Yapı Kredi bomontiada, “Happenin’ with you” konser serisi, 21 Mart Salı akşamı saat 20.30’da Cello Paradiso konseri ile yeniden başlıyor.
Şafak Erişkin, Didem Erken, Gülyar Balcı ve Dilbağ Tokay’dan oluşan Cello Paradiso konserinin ardından orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın yöneteceği söyleşi ve sanatçıların hazırladığı müzik listeleri eşliğinde “AfterClassics Party” yapılacak.
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