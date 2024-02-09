Cem Karaca ve Barış Manço Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:27

Güncelleme: 09.02.2024 - 14:27

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türk müzik tarihinin unutulmaz sanatçıları Cem Karaca ve Barış Manço’yu uzun yıllar onlarla birlikte sahneye çıkan Kurtalan Ekspres konseriyle andı. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, grup üyelerine teşekkür ederken her iki sanatçıyı da rahmetle andıklarını söyledi.

Konserde her iki sanatçının da “Dönence”, “Tamirci Çırağı” gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Kurtalan Ekspres, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Çerçioğlu, Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan her iki sanatçıyı onlarla birlikte yıllarca sahneye çıkan Kurtalan Ekspres ile hatırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çerçioğlu, “Bir kez daha Cem Karaca’yı ve Barış Manço’yu özlemle anıyoruz. Muhteşem bir geceydi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bir kez daha kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Gece, hep bir ağızdan söylenen “Onuncu Yıl” ve “İzmir Marşı” ile son bulurken konser salonunu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Cem Karaca ve Barış Manço’yu anma gecesi için Çerçioğlu’na teşekkür etti.