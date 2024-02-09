Cem Karaca ve Barış Manço Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı

Türk müzik tarihinin unutulmaz sanatçıları Cem Karaca ve Barış Manço Aydın'da Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:27
Cem Karaca ve Barış Manço Kurtalan Ekspres konseriyle anıldı
Abone Ol google-news

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türk müzik tarihinin unutulmaz sanatçıları Cem Karaca ve Barış Manço’yu uzun yıllar onlarla birlikte sahneye çıkan Kurtalan Ekspres konseriyle andı. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, grup üyelerine teşekkür ederken her iki sanatçıyı da rahmetle andıklarını söyledi.

Konserde her iki sanatçının da “Dönence”, “Tamirci Çırağı” gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Kurtalan Ekspres, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Çerçioğlu, Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan her iki sanatçıyı onlarla birlikte yıllarca sahneye çıkan Kurtalan Ekspres ile hatırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çerçioğlu, “Bir kez daha Cem Karaca’yı ve Barış Manço’yu özlemle anıyoruz. Muhteşem bir geceydi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı bir kez daha kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Gece, hep bir ağızdan söylenen “Onuncu Yıl” ve “İzmir Marşı” ile son bulurken konser salonunu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Cem Karaca ve Barış Manço’yu anma gecesi için Çerçioğlu’na teşekkür etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi haberleri Barış Manço haberleri Cem Karaca haberleri Özlem Çerçioğlu haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi '16 aydır kira ödemiyor' diyerek isyan etti! Pucca'dan yanıt geldi

Ev sahibi '16 aydır kira ödemiyor' diyerek isyan etti! Pucca'dan yanıt geldi
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
En tembel burçlar: Bu 4 burç miskinlikleriyle tanınıyor

En tembel burçlar: Bu 4 burç miskinlikleriyle tanınıyor
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!

NBA'de takas olmuştu: Indiana Pacers'tan Furkan Korkmaz kararı!
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı!
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
İrfan Değirmenci'den veda mesajı: 'Koltuğa alışmak çok fena bir şey...'

İrfan Değirmenci'den veda mesajı: 'Koltuğa alışmak çok fena bir şey...'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Geleneksel bir İngiliz lezzeti: İşte Galler Keki tarifi...

Geleneksel bir İngiliz lezzeti: İşte Galler Keki tarifi...
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!