Cem Sezgin'den yeni sergi: Zamansız

Cem Sezgin’in yaşamın temposuna adeta meydan okuyarak ürettiği eserlerinden oluşan “Zamansız”, Arzu Sekülü küratörlüğünde 9 – 12 Nisan 2026 tarihleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Siyah-beyazın sade ve güçlü dili ile renkli kompozisyonların enerjisi bir araya geldiği sergide, sanatçının 2022–2026 yılları arasında ürettiği yaklaşık 70 eser yer alıyor. Sergide ayrıca, Sezgin’in çalışmalarında adım adım ilerleyen bir dönüşüm yolculuğunun ipuçları kendini hissettiriyor.

Sezgin, üretim sürecini şu sözlerle anlatıyor: “Çoğumuz iş ve sosyal hayatlarımızda üstlendiğimiz rollerle tanınıyor ve tanımlanıyoruz. Bazen bu roller öylesine baskın hale geliyor ki, farklı yönlerimiz geri planda kalıyor. Otuz yılı aşkın profesyonel hayatım boyunca ben de çoğunlukla ‘iş insanı’ kimliğimle bilindim. Ama diğer Cem Sezgin’ler fazla geri plana atıldıklarını düşünüyor olmalılar ki artık isyan bayrağını kaldırdılar. İşte şimdi karşınızda ressam Cem Sezgin var.”

Sanatçı, serginin adının “Zamansız” olmasının ardındaki düşünceyi ise “Bu resimleri zamanın bana hiç yetmediği, çok yoğun bir dönemde ürettim. Ayrıca eserlerim belirli bir dönemin ruhuna tutsak değil; aksine zamandan bağımsız bir boyuta aitler. Serginin ortaya çıkışı da oldukça ani ve beklenmedik, yani plansız ve zamansız bir şekilde gelişti.” sözleriyle açıklıyor.

İstanbul’un kalbinde, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği semtte yer alan Deniz Müzesi’nde sergi açmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Sezgin, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtiyor.

CEM SEZGİN HAKKINDA

Cem Sezgin, kariyerine 1994 yılında Deloitte’ta başladı ve. 2022 yılına kadar aynı kurumda, 17 yılı üst düzey yöneticilik olmak üzere görev yaptı.. Profesyonel kariyeri boyunca strateji, kurumsal dönüşüm, organizasyonel yapılanma, insan kaynakları, finansal dönüşüm, dijital dönüşüm ve süreç yönetimi gibi alanlarda çalıştı. 32 yıllık kariyerinde 19 ülkede 500’den fazla şirkete danışmanlık verdi ve farklı sektörlerde çok sayıda dönüşüm projesinde görev aldı. 2023 yılından bu yana kendi markası altında yönetim kurullarına ve üst düzey yöneticilere danışmanlık yapmaktadır. Sezgin’in bugüne kadar 3 kitabı ve 250’den fazla makale, röportaj ve araştırması yayımlandı. 150’den fazla etkinlikte konuşmacı, moderatör ve panelist olarak yer aldı. Halen Wise & Rise platformunda eğitimler vermekte ve mentorluk çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2022 yılından bu yana Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu Üyesidir.