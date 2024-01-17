Cem Yılmaz 9 Dakikada Kapalı Gişe!

Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:38

Güncelleme: 17.01.2024 - 11:38

Cem Yılmaz’ın uzun bir aranın ardından "CMXXIV" adını taşıyan tek kişilik stand up gösterisi ilk kez Zorlu PSM’de seyircilerle buluşmak için hazırlıklarını sürdürürken bugün satışa açılan Şubat gösterimleri 9 dakika içinde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle tamamen tükenirken aynı gün akşam saatlerinde satışa açılan Mart ayı gösterimleri ise rekor bir ilgiyle yeniden yarım saate yakın bir sürede yeniden tükendi.

Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösterinin Nisan ve Mayıs tarihli biletleri ise 19 Ocak Cuma günü saat 12.00’da passo.com.tr’de satışta olacak.

Cem Yılmaz’ın "CMXXIV" adını taşıyan yeni performansı, 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.