Cemal Nadir Güler Karikatür Sergisi açıldı
Karikatürist Cemal Nadir Güler’in çizimlerinden oluşan sergi, düzenlenen kokteyl ile önceki gün CKM’de açıldı.
Açılışa, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, yazar Şükrü Küçükşahin, ressam Celal Binzet, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Açılışta konuşan Metin Peker, Cemal Nadir’in 43 yaşında yaşamını yitirdiğini anımsatarak “Çok genç yaşta kaybettiğimiz Cemal Nadir’i, Türk karikatür sanatının kurucusu olarak adlandırıyoruz. Kısacık hayatında, tabelacılıktan başlayarak çok önemli işler, çok güzel karikatürler yaptı” dedi.
Cumhuriyet gazetesinin, karikatüristler ile 70 yıldır “birinci dereceden akraba” olduğunu belirten Peker, şunları kaydetti:
“Cemal Nadir Güler ile başlayan bu akrabalık; Ali Ulvi Ersoy, Turhan Selçuk, Semih Balcıoğlu, Ferruh Doğan, Semih Poroy, Kamil Masaracı, Behiç Ak, Nuri Kuşcebe ile devam etti. Sevgili dostum, abim İlhan Selçuk, Turhan Selçuk’la abi-kardeş olmasından dolayı da bu ‘akrabalığa’ çok önem verirdi. Çok önemli karikatüristler Cumhuriyet’ten geldi geçti. Çoğunu kaybettik, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Cemal Nadir Güler de çizdikleriyle burada. Cumhuriyet gazetesini böylesi onurlu işler yaptığı için kutluyorum.”
Cemal Nadir Güler Karikatür
Sergisi, 22 Aralık’a dek CKM’de ziyaret edilebilecek.
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