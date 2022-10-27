12. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür yarışması ödül töreni Milas’ta yapıldı

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:18

Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye giren isimlere ödülleri takdim edildi.

Aynı törende kazanan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin sergisi gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “Turhan Selçuk sadece karikatür açısından değil dünya görüşüyle de çok önemli bir isimdir, onu sevgi ve saygıyla anıyorum” dedi.

Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk; Turhan Selçuk’a sevgi ve saygı duruşu niteliğindeki yarışmanın 12 yılını kutluyor olmanın kıvancı ve mutluluğuyla yarışmaya nice başarılı yıllar diledi. “Turhan Selçuk aramızda değil ama hep yanıbaşımızda” dedi.

12 yıl yarışma jürisinde olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yurtdışı programı nedeniyle açılışa katılamadı, kutlama mesajı gönderdi.

Ayrıca Sanat ve Edebiyat günleri kapsamındaki Turhan Selçuk sempozyumunda Sanatçının sanata bakışı ve devrimci yönü konuşuldu.

Konuşmacılardan; Şair –Yazar Metin Celal “ Bir sanatçı için en önemli şey eserleriyle yaşamaktır, Turhan Selçuk’un eserlerinde kalıcılık vardır” dedi. Akademisyen Balca Arda “ Bir devrimci olarak Turhan Selçuk” konulu sunumunda “ Turhan Selçuk normları tekrarlamamış, sorgulamıştır” dedi.

Gazeteci-Yazar Zeki Coşkun “ Biz iki gündür aynı isimden bahsediyoruz.. Turhan Selçuk ve Abdülcanbaz. Bu herkese nasip olmayacak bir durumdur” dedi.

Şair Oktay Yivli “ Turhan Selçuk gibi halkçı bir sanatçı ile karşı karşıyayız” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Karikatürist – Yazar İzel Rozental’e fahri hemşehrilik beratı verildi. Sergi açılışı,Ödül töreni ve sempozyuma katılan konuklarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.