Cemal Reşit Rey’i Anma Konseri
Ünlü besteci Cemal Reşit Rey, 100. Sanat Yılı'nda besteleriyle anılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu yıl yayınladığı Cemal Reşit Rey kitabı ve konser salonu CRR’nin aynı zamanda bestecinin eserlerinin toplandığı bir merkeze dönüştürme girişimleriyle besteciye verdikleri önemi gösterdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kitaba yazdığı Sunuş yazısında; “İstanbul Şehir Orkestrası’nın da kurucusu olan bu büyük müzik insanı aralarında, “Onuncu Yıl Marşı” ve Lüküs Hayat Opereti’nin de içinde olduğu sayısız esere imza attı. Türk Beşleri olarak anılan bir müzik grubunun da önemli bir temsilcisi olan Cemal Reşit Rey’in sanatını tanıtmak, onun eserleriyle önünü açtığı çoksesli müziğimizi genç nesillere aktarmak en önemli görevlerimizden biri olarak görüyorum… Değerli müzik insanı Evin İlyasoğlu hocamızın kaleme aldığı Cemal Reşit Rey, Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler güncellenmiş yeni baskısıyla İBB Yayınları tarafından yeniden yayımlanıyor. Gerek içeriği gerekse zengin görseliyle büyük bir boşluğu dolduruyor eser. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesiyle besteciyi tanıtmayı görev bildiklerini duyuruyor.
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