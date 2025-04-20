Cemal Reşit Rey'in 'Çelebi Operası' bestelenişinin 50. yılında dünya prömiyeri yaptı

Yayınlanma: 20.04.2025 - 22:50

Güncelleme: 20.04.2025 - 22:50

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), librettosunu Cumhuriyet'in ilk kuşak sanatçılarından Ekrem Reşit Rey'in, bestesini kardeşi Cemal Reşit Rey'in yazdığı Çelebi Operası'nı dünya prömiyerinde sanatseverlerle buluşturdu.

Ekrem Reşit Rey'in 1945'te librettosunu yazdığı, kardeşi Cumhuriyet döneminin ilk kuşak bestecileri ve Türk Beşlerinden Cemal Reşit Rey'in de bestesini 1975'te tamamladığı, geçen 50 yıllık süre zarfında sahnelenemeyen Çelebi Operası, Opera Sahnesi'nde dünya prömiyeri yaptı.

Türk müziği motifleri ile Batı müziği tekniklerini harmanlayan Çelebi Operası, iki saatlik temsilde sanatseverleri Doğu-Batı sentezinde geçmişte bir yolculuğa çıkardı.

Cemal Reşit Rey'in en önemli besteleri arasında yer alan ve Edirneli genç müezzin Çelebi Mehmet Efendi etrafında şekillenen olayların anlatıldığı eserde Lale devri dönemindeki kostüm ve dekorlar seyirciye sunuldu.

Orijinali dört perde olan fakat Ankara Opera ve Balesince iki perde olarak sahnelenen eserin rejisörlüğünü duayen sanatçı Gürçil Çeliktaş üstlendi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Rustam Rahmedov'un, koroyu ise Ivan Pekhov'un yönettiği eserin dünya prömiyerinde "Fatma" rolünü Seda Aracı Ayazlı, "Çelebi" rolünü Aykut Çınar, "Sadrazam" rolünü Erdem Baydar canlandırdı.

Çelebi Operası'nın besteleniş serüveni, 1938-1942 yıllarında Ankara Radyosundaki görevi esnasında, Ekrem Reşit Rey'in duyduğu bir radyo piyesinden etkilenerek librettoyu yazmasıyla başladı.

Eserin üzerine Cumhuriyetin ilk kuşak bestecilerinden Cemal Reşit Rey, operanın ilk versiyonunu 1942-1945 yıllarında besteledi, eserin ikinci versiyonuna ait şef partisyonunu 1973'te, piyano-şan partisyonu da 1975'te tamamladı.

21- 26 Nisan ile 3-12 Mayıs'ta da sahnelenecek eserde, dönüşümlü olarak, "Fatma" rolünü Seda Aracı Ayazlı, Mehlika Karadeniz Bilgin, Beste Şahin, "Çelebi" rolünü Aykut Çınar, Ali Murat Erengül, Barış Yanç, "Rebeka" rolünü Elif Demir, Nihan İnan Özbayrak, Melis Sağlam, "Sadrazam" rolünü Erdem Baydar, Umut Kosman, Emin Özdemir canlandıracak.

Gelecek temsillerde dönüşümlü olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını ise Rustam Rahmedov, Deniz Erdinç ve Can Okan yönetecek.

Eserin kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Ali Gökdemir, dekor tasarımı Özgür Usta, koreografi ise Nilgün Bilsel Demireller imzası taşıyor.