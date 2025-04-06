Festival bu yıl Efes Antik Tiyatrosu'nda düzenlenecek: Opera ve bale rüzgarı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 04:00

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, öncekilere kıyasla bu yıl daha yoğun bir program oluşturduklarını, etkinlikte üç opera, iki bale, müzikal ve çocuk operasının yer aldığını belirtti.

Bu yılki programda toplam yedi eser sahnelenecek ve 9 temsil izleyiciyle buluşacak. Festival Çaykovski’nin Kuğu Gölü balesiyle açılacak. Müzikal olarak Carl Orff’un Carmina Burana kantatı, Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma operası, Mikis Theodorakis’in Zorba balesi, La Traviata ve Aşk-ı Memnu operası sahnelenecek. Çocuklar için Şekeronya müzikli oyunu da programda yerini alacak. Bu yıl festivalde yurtdışından baletler Daniil Simkin, İana Salenko ve Zeljko Lucic de sahnede olacak.

RESTORASYON TAMAMLANACAK

Sağtürk, festivalin tarihi Efes Antik Tiyatrosu’nun etkileyici atmosferinde sanatseverlerle buluşacağını söyleyerek “Efes Antik Tiyatrosu’nda restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalar sanatsal faaliyetlerin daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için de yapılıyor. Restorasyon, festivalin başlangıcına kadar tamamlanacak, böylece seyircilerimiz eserleri çok daha rahat bir şekilde izleyebilecek” ifadelerini kullandı.

‘BÜYÜK ŞANS’

Ünlü sanatçıların Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali’ne katılımının dünya sanat kamuoyunun gözlerini Türkiye’ye çevirdiğini belirten Sağtürk, “Bu tür organizasyonlarla ülkemizi bir sanat destinasyonu haline dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Kapalıçarşı’ya ziyarete gelen bir turist aynı zamanda operaya da gitsin. Çalışmalarımızın daha iyi tanıtılması, uluslararası iletişimin daha net kurulması için bu festivaller bizim için öncü niteliği taşıyor” dedi. Aspendos ve Efes arasındaki farklara değinen Sağtürk, sanatsal ve tarihi değeri yüksek iki tiyatronun da farklı teknik donanımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sağtürk, antik tiyatrolarda festival düzenlemeyi ise “büyük bir şans” olarak nitelendirdi.