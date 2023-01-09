Cemal Süreya, şiirlerle anılacak

Yayınlanma: 09.01.2023 - 13:08

Güncelleme: 09.01.2023 - 13:08

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği (CSKSD) ve Üvercinka dergisi, küresel salgın kısıtları nedeniyle dar alanlardaki buluşmalarla andığı Cemal Süreya’yı, 9 Ocak'ta (bugün), saat 20.00'da, Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği “Çık gel bir kez daha yıkıntılardan” adlı etkinlikte anacak.

Etkinliğin tanıtım yazısında "Dergi ve dernek yönetimi, Pazartesi akşamı Ataol Behramoğlu’nun Cemal Süreya anılarıyla zenginleştireceği, 'Çık gel bir kez daha yıkıntılardan' başlıklı program hazırlıklarını sürdürüyor, 'kadına yönelik insanlık dışı şiddete karşı tüm çağdaş yaşam yandaşlarını Cemal Süreya’nın çağrısında buluşmaya' bekliyor" denildi.

Anma programı şöyle:

Açılış konuşması:

- Seyyit Nezir - CSKSD Başkanı

"Kadına yönelik insanlık dışı şiddete karşı Cemal Süreya’nın çağrısıyla birleşiyoruz: Çık gel bir kez daha yıkıntılardan"

Özel bölüm:

- Ataol Behramoğlu’ndan Cemal Süreya Anıları

- Konuşma ve Şiirler: Gül Karyaldız, B. Sadık Albayrak, Nisa Leyla, Nihal Tekkanat, Olcay Bağır, Nesrin Karyaldız

- CSKSD emek ve Üvercinka İmecesi plaketleri

- Dinleti: Nevzat Karakış, Serkan Sağ, Aytaç Arslaner

- Kokteyl

