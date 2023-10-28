Cemil Kılıç'ın yeni kitabı çıkıyor: Allah Adına

Yayınlanma: 28.10.2023 - 02:25

Güncelleme: 28.10.2023 - 02:25

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç'ın yedinci kitabı "Allah Adına" salı günü okurlarıyla buluşuyor.

Cemil Kılıç yeni kitabında dindar görünüp din adına günah işleyen iktidarların tarihini irdelerken tarihe mal olmuş kişilerin ‘Allah Adına’ nasıl cinayete kurban gittiğini anlatıyor. Günümüz tarihine de değinilen kitapta, islam tarihinde Kerbela Faciası olarak bilinen Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in katledilmesinden, Hizbullah tarafından işkenceyle öldürülen Müslüman feminist yazar Konca Kuriş’in cinayetine kadar din adına işlenen cinayetler sıralanıyor.

ERDOĞAN'A YAPILAN BENZETMELER

Kitapta ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iktidar çevreleri tarafından yapılan islam’a aykırı benzetmelere değinilirken “Erdoğan Allah’ın Gölgesi mi?” sorusu dikkat çekiyor.

Toplumsal Yayınevi tarafından basılan kitaptaki o başlıkta yer alan bölüm şu şekilde:

"Kastettiğimiz konu nedir peki? Anlatalım...

Erdoğan kendisine yönelik kimi nitelemeler konusunda pek sessiz. Ama o nitelemeler gerçek bir müminin asla sessiz kalmaması gereken nitelemeler.

“Allah’ın bütün vasıflarını üzerinde taşıyan lider!”

“Adeta bize Allah gibi geliyor.”

“Bir peygamber daha gelseydi o Erdoğan olurdu.”

“Tayyip, Allah gibi adam!”

“Tayyip’i üzen Allah’ı üzer.”

“Allah çocuğumun ömründen alsın, Erdoğan’a versin.”

“Erdoğan’a dokunmak ibadettir.”

İşte kimi yandaşlar Erdoğan için bu sözleri söyledi. Aralarında partisinin yöneticileri, milletvekilleri de var. Eşdeyişle bu sözleri söyleyenler sadece sokaktaki cahil insanlar değil.

Fakat Erdoğan bu sözler karşısında şimdiye değin hiçbir açıklama yapmadı. Bu sözlerin sahiplerini uyarmadı, kınamadı, ayıplamadı. Bunlar nasıl sözler, haddinizi bilin, demedi.

Sahi neden demedi?

Bir zamanlar sultanlar/padişahlar için “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi!” denilirdi. Sultanlar / padişahlar da hiç itiraz etmezdi. Hatta bu nitelemeleri kabullenirdi. Yoksa itiraz etmediğine göre içten içe Erdoğan da kendisine yönelik o sözleri kabul mü ediyor?"

KUR'AN'DA BULUNAN TÜRKÇE KELİMELER

Öte yandan Cemil Kılıç’ın yeni eserinde Kur’an’da yer alan Türkçe sözcükler başlığı da dikkat çekiyor. Kılıç’ın iddialarına göre “gassak, ekvab, tennur ve birçok sözcüğün kökeni Türkçe…

Kitaptan öne çıkan başlıklar ise şöyle:

- Hz. Muhammed ve İslam Düşüncesi: İslam'ın temelleri ve değişimi

- Hallâc-ı Mansur ve Tanrı'yım Çığlığı: Hallâc-ı Mansur'un ölümü ve tasavvufun etkisi

- Alevilikte Muharrem Ayı ve Zulümler: Alevilik ve tarih boyunca yaşanan zulümler

- Pir Sultan Abdal ve Kültürel Kimlik: Pir Sultan Abdal'ın ölümü ve Alevi kimliği

- Mustafa Fehmi Kubilay ve Cumhuriyet: Mustafa Fehmi Kubilay'ın ölümü ve Cumhuriyet değerleri

- Evrim Kuramı ve Din İlişkisi: Evrim kuramı ve dini inançlar

- Ferhunde Melikzade ve İlahiyat: İlahiyat öğrencisi Ferhunde Melikzade'nin ölümü

- Atatürk ve Hakaretlere Karşı Duruş: Atatürk'e yönelik hakaretlerin reddi

- Deprem ve Tarikat Etkisi: Depremler ve tarikatların etkisi

- Tengricilik ve Geleneksel İnançlar: Geleneksel inançlar ve Tengricilik

CEMİL KILIÇ KİMDİR?

1975’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü’nden mezun oldu. Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 1999’da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atandı. Atatürkçü Düşünce Derneği Fatih Şubesi’nin kurucuları arasında yer aldı. 2017’de “Atatürkçü Cumhuriyetçi İlahiyatçılar” adıyla kurulan oluşuma öncülük etti. 23 yılda 25 soruşturma, 19 dava ve 3 sürgün geçirdi.

