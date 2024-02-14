Cengiz Savaş'tan 'Öte Yakanın Kadınları II' sergisi

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:42

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:42

Ankara'nın sanatseverlerini buluşturan Sevgi Sanat Galerisi, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Cengiz Savaş'ın "Öte Yakanın Kadınları II" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 14 Şubat ile 02 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergi, sanatseverleri insanın derinliklerine yolculuğa çıkaracak. 1956 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde doğan Cengiz Savaş, uzun yıllardır sanat dünyasına yön veren bir isim olarak tanınıyor. Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun olduktan sonra öğretmenlik kariyerine başlayan Savaş, sanat anlayışını ve tekniğini geliştirmek adına yoğun bir çalışma temposu içerisinde ilerledi. Sergi, sanatçının karakteristik tarzını yansıtan ve "İnsan" temasını merkezine alan resimlerinden oluşuyor. Kadın figürlerinin merkezi rol oynadığı eserler, bedenin ruh üzerindeki egemenliğini inceliyor ve kadınların kişisel deneyimlerini yansıtıyor. Savaş'ın resimlerinde, Anadolu'nun zengin motifleri ve renk cümbüşüyle şekillenen kadın figürleri, izleyicilere derin bir duygusal deneyim sunuyor. Sanatçının eserlerinde, kadınların içsel sorgularını ve sisteme karşı olan isyanlarını görmek mümkün. Resimler, kadınların ruhsal durumunu ve toplumsal konumunu ele alırken, modernist bir üslupla ifade ediliyor. Cengiz Savaş'ın resimlerindeki figürler, ruhsal ve fiziksel deformasyonlarla kendilerini ifade ederken, izleyicilere derinlemesine bir düşünce provokasyonu sunuyor. "Öte Yakanın Kadınları II" sergisi, sanatseverlere insanın iç dünyasına yolculuk yapma fırsatı sunarken, aynı zamanda sanatçının kariyerindeki önemli bir dönemi temsil ediyor. Sevgi Sanat Galerisi, Cengiz Savaş'ın eserlerini sanatseverlerle buluşturarak sanatın evrensel dilini ve gücünü vurguluyor.