'Ceviz Ağacı' filminin yönetmeni Faysal Soysal kimdir? Ceviz Ağacı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:14

Faysal Soysal 1979 yılında Batman'da doğdu. 2000 yılında şiir ve sinema ile daha yakından ilgilenmek için Tıp Fakültesini 2.sınıfta bıraktı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesin’den mezun oldu. 2003-2007 yılında Tahran Sanat Üniversitesi’nde Sinema Yönetmenliği ve aynı yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 2009’dan beri üzerinde çalıştığı ve çekimlerini Türkiye ve Bosna’da yaptığı ilk uzun metrajı ‘Üç Yol’u 2013’te tamamladı. Film yurt içinde ve yurt dışında toplam 13 ödüle layık görüldü. 2014’te ‘Şarkılar Değişti Önce’ adlı belgeselini ve 2015 yılında Üç Yol’daki Srebrenitsa annesinin gerçek hikâyesinin izini sürerek Srebrenitsa ve Prijedor katliamlarını konu alan ‘Kayıp Zamanlar’ adlı belgeseli yaptı. TRT Belgesel için Srebrenitsa Anneleri adlı 5 bölümlük belgesel dizisinin yönetmen ve yapımcılığını yaptı. Şiir ve sinema değerlendirmelerini çeşitli edebiyat ve sinema dergilerinde yayınlamaya devam eden Soysal, aynı zamanda Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev aldı. Yeryüzü Doktorlarının gittikleri uzak coğrafyalardaki gönüllülük serüvenlerini 10 bölümlük Yeryüzü Hikâyeleri adlı belgesel dizisiyle televizyon ekranlarına taşıdı. 2018’den beri Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinin direktörlüğünü yapan Soysal ikinci uzun metrajı olan Ceviz Ağacı’nı ilk Türkiye-İran ortak yapımı olarak 2020’de tamamladı.

FAYSAL SOYSAL FİLMLERİ

-Üç Yol, Sinema Filmi Türkiye-Bosna (2013)

-Umut Apartmanı Tv Filmi (2016)- Genel Yönetmen ve Yapımcı

-Ceviz Ağacı (2020)

-Filistin, Yeryüzü Doktorları, 2011

-Şarkılar Değişti Önce, 2013

-Kayıp Zamanlar Srebrenitsa-Prijedor, 2015

-Yeryüzü Hikâyeleri 10 Bölüm 2016

-Srebrenitsa Anneleri 5 Bölüm 2016

-Doğuya Yolculuk-İran Kürtleri (Rewitiya Rojhelat)(Yapımcı)

-Mizan-sen, 2008

-Saat Kaç? 2008

-Kayıp Zaman Düşleri, 2007

-Annem Olduğum Gün, 2006

-Ithaki, 2005

-Yasak Rüya, 2005

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Birçok açıdan silik ve pasif bir karakteri olan edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terkedilir. Bir süre sonra ataerkil özellikteki kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olduğunu iddia edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir. Peki ama işlemediği bir cinayeti neden üstlenir insan? Film bu sorunun peşinde insanın en saklı, en gölgede kalmış, derin taraflarını aydınlatmaya çalışırken tutunamayış, kadın cinayetleri, şiddetin binbir yüzü, edebiyat, tutkular ve pişmanlıklar gibi uğraklarıyla dünya yüzünde şerefli bir insan olmanın imkanını sorguluyor.

CEVİZ AĞACI FİLMİNİN OYUNCULARI

Filnin oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Rıza Akın'ın yer alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir, ses operatörlüğünü Mustafa Bölükbaşı üstlenirken, filmin post prodüksiyonunda İranlı sanatçılar görev aldı.

Mostafa Khergepoosh kurgusunu, Mohsen Roshan'ın filmin ses tasarımını, Hootan Haghshenas renk tasarımını ve Payam Azadi de filmin müziklerini yaptı.



