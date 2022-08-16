John Wick filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? John Wick filminin IMDb puanı kaç? John Wick filminin hikayesi gerçek mi?

16 Ağustos 2022 Salı, 14:24

2014 tarihinde vizyona giren John Wick filminin başarısını 2 devam filmi takip etti. Serinin son filmi ise 2023'te çıkacak. 2012 tarihinde geliştirilmeye başlayan film, 2014'te vizyona girerek yoğun ilgi gördü. İşte John Wick filminin ayrıntıları..

JOHN WICK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. John Wick, intikam peşine düşer.

JOHN WICK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Keanu Reeves'in başrolde olduğu filmin oyuncu kadrosunda Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Bridget Moynahan, Adrianne Palicki, John Leguizamo, Ian McShane gibi isimler yer alıyor.



JOHN WİCK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Filmin IMDb puanı 7.4/10'dur.

JOHN WİCK FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?



'John Wick' gerçek bir hikayeye dayanmıyor. Fantezi, efsane ve gerçekçiliği bir araya getiren senaryo yazarı Derek Kolstad, beklenmedik bir aksiyon kahramanı yarattı.

