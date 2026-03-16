Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Muzaffer Kale kazandı

Ceyhun Atuf Kansu adına konan şiir ödülünü bu yıl "Günün Yeri Boş Kalır" adlı kitabıyla yazar Muzaffer Kale kazandı.

Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ferruh Tunç, İlyas Tunç ve Ahmet Özer'den oluşan seçici kurul, Kale'nin kitabına ödülü oy çokluğu ile verdi.

Seçici Kurul'un ödülü Kale'ye verme gerekçesi şöyle:

"Muzaffer Kale'nin Günün Yeri Boş Kalır adlı kitabı; uzak, tenha kıyıda bir yaşantının şiire; duru, dingin, yalın ve bilge bir şiirin de yaşantıya yük olmadan buluştuğu bir yapıt. Gnostik felsefenin poetik bir ters yüz edilişi denilebilir bu kitapta yer a an şiirlere. Duyuş ve sezişin yaşantıyla kurduğu ilişkide mistik olana, düpedüz esrikliğe ve olmadık keşifler yapmaya yeltenmiyor şair. Şiirin gündelik yaşamda tutması gereken olağan ve öz güvenli yerine ancak dikkatlilerin fark edeceği bir olağanüstülükle ayna tutuyor."

KALE KİMDİR?

1957 doğumlu olan Muzaffer Kale, uzun yıllar edebiyat öğretmeni olarak çeşitli okullarda çalıştı.

Yazarın şiir kitapları arasında; Bir Günlük Güneş, Gözlerim Akşama Ölür, Acıtmıyor Boynumu Dünya, Işıktan Kalan Kırılma, Hiçbir Şeyi Unutmadım, Sakın Zar Atma, Lirik Aksan, Menekşenin Sayılı Günleri, Kayıp Saklambaç, Işıklı Balkon ve Ağaçların Yeşilinden Geçtim (2009 M. Sunullah Arısoy şiir ödülü) bulunuyor.

Kale'nin Güneş Sepeti adlı öykü kitabı da, 2015 yılında Sait Faik Abasıyanık Öykü Armağanı'nı kazandı.

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Muzaffer Kale'ye bu yıl sonbahar aylarında yapılacak törenle sunulacak.