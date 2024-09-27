Gülümser Çankaya, ödülünü 30 Eylül'de yapılacak törende alacak

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:46

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:48

Şair Gülümser Çankaya, "Epikriz" adlı yapıtıyla kazandığı Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü, 30 Eylül Pazartesi günü Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 18.00'de yapılacak törenle alacak.

ÇYDD Ankara Şubesi, Sevda-Cenap And Vakfı ve Ceyhun Atuf Kansu ailesinin ortaklaşa düzenlediği törende; Ceyhun Atuf Kansu'nun eşi Muzaffer Kansu'ya sunduğu el yazmalı aşk şiirlerinden oluşan "Beraber Mevsimler" adlı kitabından bir şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Şiirleri, tiyatro sanatçıları Pınar Gün Topçu ve Tuncer Yığcı seslendirecekler.

Törende ayrıca, sanatçılar Ezgi Demirel (piyano) ve Tayfun Ünver (tenor); Puccini, Brahms, Beethoven ve Massenet'ten aşk şarkıları yorumlayacaklar.