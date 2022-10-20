Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne katılım koşulları açıklandı
2023 yılı için Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne katılım koşulları açıklandı.
Her yıl düzenlenen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne, 2022 yılı için katılma koşulları şöyle:
1986’dan bu yana düzenlenen ödüle katılım koşulları şöyle:
- Ödüle aday olan yapıtlarda Ceyhun Atuf Kansu’nun şiir anlayışı göz önüne alınarak, çağdaş bir dünya görüşü ve dil bilinci temel ölçüt olacaktır.
- 1 Ocak 2022 - 1 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan bütün şiir kitapları ödüle katılabilir. Ayrıca, ödül yazmanlığı, bu kitaplar arasından, çeşitli nedenlerle katılamayan kimi yapıtları da ödüle aday olarak gösterebilir.
- Çeşitli nedenlerle kitap halinde basılmamış, ancak kitap bütünlüğü taşıyan şiirlerle de ödüle aday olunabilir.
- Seçici kurul; Ali Cengizkan, Bahar Gökler (ailesi adına), Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç’tan oluşmaktadır.
- Ödül kazanan yapıt, Ceyhun Atuf Kansu’nun ölüm yıldönümü olan 17 Mart 2023 tarihinde açıklanacaktır.
- Ödüle son katılma ve aday gösterilme tarihi 1 Ocak 2023’tür.
- Ödül, tek bir şiir yapıtına (kitap ya da kitap bütünlüğü taşıyan şiirlere) verilecektir.
- 2023 yılı için ödülün parasal tutarı 1500 Türk Lirası’dır.
- Ödüle aday olacak yapıtlar, şairin adı, açık adresi, telefon numarası ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte 5 adet kitap ya da 5 kopya dosyayla (Işık Kansu, Abidin Daver Sok. No:14 Çankaya / ANKARA ) adresine gönderilecektir.
- Ödüle katılan yapıtlar, sahiplerine geri gönderilmeyecektir.
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